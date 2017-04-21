"Реал" vs "Атлетико", российская атака на "Боруссию" и огненный Разин

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру пятницы, 21 апреля.

ЖРЕБИЙ. Лед и пламень

Жеребьевка, состоявшаяся в пятницу в Ньоне, определила пары полуфиналистов Лиги чемпионов: "Реал" – "Атлетико" (матчи – 2 и 10 мая) и "Монако" – "Ювентус" (3 и 9 мая). В Испании уже подозревают и смеются, что дело с шарами нечисто. В Лиге Европы финалистов определят в парах "Аякс" – "Лион" и "Сельта" – "Манчестер Юнайтед".

БОМБА. Сергей В.зрыв

Гражданина РФ Сергея В. задержали в Германии по подозрению в организации теракта, сорвавшего матч Лиги чемпионов между "Боруссией" и "Монако" в Дортмунде. Вероятный мотив – манипуляция курсом акций.

ЭКСПЕРТ. Харри Реднапп: "Слуцкий – топ-тренер. А кто такие Промес и Смолов, не знаю"

В среду бывший тренер ЦСКА и сборной России напомнил о себе, отлично выполнив роль одного из комментаторов матча Лиги чемпионов "Барселона" – "Ювентус". А каковы его перспективы найти работу по основной профессии в Англии? Об этом нам рассказал знаменитый специалист, известный по работе в "Вест Хэме" и "Тоттенхэме".

ТУР. Бердыев vs "Спартак", Ильин vs "Зенит"

24-й тур премьер-лиги стартовал матчем "Уфы" и ЦСКА, в котором Виктор Гончаренко выиграл тренерскую дуэль у Сергея Семака – 2:0, а к работе арбитра из Петербурга Владислава Безбородова возникли вопросы. Выходные дарят другие интриги, а финиш турнира в целом ставит вопрос, кто станет вторым после "Спартака" – армейцы, "Зенит" или, может быть, "Краснодар".

РАЗБОР. Что имел в виду Луческу?

Спустя несколько дней после поражения от "Спартака" в Москве главный тренер "Зенита" Мирча Луческу снова затронул тему судейства. Эксперт "СЭ" Александр БОБРОВ анализирует два момента из воскресного матча, которые отдельно упомянул румынский специалист.

КЛАСИКО. Как "Барса" и "Реал" делили Ди Стефано

В воскресенье в Испании пройдет один из главных матчей года, от которого во многом зависит судьба чемпионства. В преддверии класико "Реала" и "Барселоны" вспоминаем по-настоящему крутые истории о вечном противостоянии.

FOOTБОЛЬНЫЕ ЛЮДИ. "Рубин": путь в никуда

Колумнист "СЭ" Илья КАЗАКОВ – о необычной инициативе игроков "Рубина". Футболисты пожелали из своего кармана оплатить болельщикам билеты на ближайший домашний матч с "Тереком".

РАЗГОВОР. Андрей Разин: "Я взял ведро, тряпку. Пошел в подъезд – смывать кровь убитого вратаря"

Героем традиционной рубрики "СЭ" "Разговор по пятницам" стал известный в прошлом хоккеист, а теперь тренер. Беседа вышла по-настоящему огненной.

ДУЭЛЬ. Нужен или нет Бобровский на ЧМ?

"Чикаго" Артемия Панарина и Артема Анисимова уступил "Нэшвиллу", а "Коламбус" Сергея Бобровского – "Питтсбургу" в первом раунде плей-офф в пяти матчах и выбыли из борьбы за Кубок Стэнли. Корреспонденты "СЭ" спорят, стоит или не стоит вызывать вратаря "Блю Джэкетс" в сборную России на чемпионат мира.