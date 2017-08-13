Разбор дерби ЦСКА - "Спартак", золотая Ласицкене и срыв Болта

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 13 августа.

ДЕРБИ. Переворот Головина

Обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР по итогам субботней победы ЦСКА над "Спартаком" разбирает игру и ищет ответ на вопрос – что происходит с командой Массимо Карреры.

НАДЕЖДА. Почему Головин – лучший игрок ЦСКА прямо сейчас

При помощи данных InStat разбираем действия лучшего футболиста дерби, полузащитника ЦСКА Александра Головина.

ВЗГЛЯД. Олег Романцев: "Поведя, "Спартак" стал играть на удержание. Раньше такого не было"

Мнение бывшего тренера красно-белых, который победил в 16 из 28 своих дерби с ЦСКА.

ВИП-РАЗБОР. "Спартак" играл трусливо. И допивает глушаковский самогон"

После дерби на вопросы "СЭ" ответили известные болельщики ЦСКА и "Спартака" – пародист Михаил Грушевский и телеведущий Сергей Белоголовцев.

ЗОЛОТО. Ласицкене перепрыгнула весь мир!

В субботу поздно вечером 24-летняя россиянка Мария Ласицкене защитила титул чемпионки мира в прыжках в высоту, победив с прыжком на 2,03 м.

ЧЕМПИОНКА. Мария Ласицкене: "Обиду за пропуск олимпийского сезона забыть невозможно"

Обладательница золота Лондона – о победе на чемпионате мира, волнении перед стартом и обиде за прошлый сезон. А также – о гимне ИААФ и соперницах из Украины и Польши.

ДРАМА. Болт закончил карьеру падением

В ночь на воскресенье самый знаменитый спринтер планеты Усэйн Болт получил травму ноги и остался без медалей в своем заключительном забеге – эстафете 4х100 метров.

МНЕНИЕ. Артист или пациент?

Травма Усэйна Болта в последнем в карьере забеге могла быть результатом ошибки спортсмена, тренеров и попыткой вызвать жалость у публики.

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