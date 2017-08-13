Разбор дерби ЦСКА - "Спартак", золотая Ласицкене и срыв Болта

ДЕРБИ. Переворот Головина
Обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР по итогам субботней победы ЦСКА над "Спартаком" разбирает игру и ищет ответ на вопрос – что происходит с командой Массимо Карреры.
НАДЕЖДА. Почему Головин – лучший игрок ЦСКА прямо сейчас
При помощи данных InStat разбираем действия лучшего футболиста дерби, полузащитника ЦСКА Александра Головина.
ВЗГЛЯД. Олег Романцев: "Поведя, "Спартак" стал играть на удержание. Раньше такого не было"
Мнение бывшего тренера красно-белых, который победил в 16 из 28 своих дерби с ЦСКА.
ВИП-РАЗБОР. "Спартак" играл трусливо. И допивает глушаковский самогон"
После дерби на вопросы "СЭ" ответили известные болельщики ЦСКА и "Спартака" – пародист Михаил Грушевский и телеведущий Сергей Белоголовцев.
ЗОЛОТО. Ласицкене перепрыгнула весь мир!
В субботу поздно вечером 24-летняя россиянка Мария Ласицкене защитила титул чемпионки мира в прыжках в высоту, победив с прыжком на 2,03 м.
ЧЕМПИОНКА. Мария Ласицкене: "Обиду за пропуск олимпийского сезона забыть невозможно"
Обладательница золота Лондона – о победе на чемпионате мира, волнении перед стартом и обиде за прошлый сезон. А также – о гимне ИААФ и соперницах из Украины и Польши.
ДРАМА. Болт закончил карьеру падением
В ночь на воскресенье самый знаменитый спринтер планеты Усэйн Болт получил травму ноги и остался без медалей в своем заключительном забеге – эстафете 4х100 метров.
МНЕНИЕ. Артист или пациент?
Травма Усэйна Болта в последнем в карьере забеге могла быть результатом ошибки спортсмена, тренеров и попыткой вызвать жалость у публики.
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