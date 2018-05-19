Прощание Буффона, Дзюба вновь не тренировался со сборной, эксклюзив с Самедовым

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 19 мая.

СБОРНАЯ РОССИИ. Опять без Дзюбы. Теперь и без Дзагоева

Утро субботы сборная России провела с дождем, Бышовцем, красавицами-легкоатлетками и допинг-офицерами.

ЭКСКЛЮЗИВ. Ресторатор Самедов. Ни слова о футболе

Гостями авторской программы "Начистоту" обозревателя "СЭ" Александра ЛЬВОВА стали спартаковский полузащитник сборной Александр Самедов и его супруга Юлия, с которой они вместе открыли ресторан в Сокольниках.

ПРОЩАНИЕ. "Ювентус" обыграл "Верону" в последнем матче Буффона

"Ювентус" дома обыграл "Верону" (2:1) в матче 38-го тура чемпионата Италии. Эта встреча стала последней в составе туринцев для вратаря и капитана команды Джанлуиджи Буффона.

РАЗГРОМ. Швеция разгромила Америку! Это было жестоко

Шведы вышли в финал чемпионата мира, крупно обыграв сборную США.

ЕВРОЛИГА. ЦСКА – мимо финала Евролиги.Это карма?

Московский ЦСКА уступил в Белграде мадридскому "Реалу"

СБОРНАЯ РОССИИ. Воробьев должен остаться в сборной. Он заслужил еще один шанс

Корреспондент "СЭ" анализирует итоги чемпионата мира для нашей команды.

РФПЛ. "Спартак" и Семин - чемпионы по штрафам

На сколько были оштрафованы клубы РФПЛ, а также их футболисты, тренеры и менеджеры.

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