Промеса зовут в Рим, скандал в Грозном и здоровье Акинфеева перед дерби

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру пятницы, 11 августа.

ИНТЕРЕС. Промес не уйдет в "Рому". И вот почему

Накануне римское издание Il Messagero сообщило, что полузащитник "Спартака" Квинси Промес может перебраться в "Рому" в случае, если римский клуб не сможет приобрести Рияда Махреза из "Лестера". Объясняем, почему к этой информации не стоит относиться всерьез.

СКАНДАЛ. Драка в Грозном. Что произошло. Видео

В перерыве матча 5-го тура премьер-лиги "Ахмат" – "Краснодар" (2:3) в столице Чечни в подтрибунном помещении вспыхнул конфликт. Сначала на 40-й минуте в центре поля сцепились защитник хозяев Родолфу и хавбек "быков" Павел Мамаев. Первый прекрасно понимает по-русски и пришел в ярость после "контакта" с оппонентом, а потом, видимо, пытался доказать судье Сергею Иванову, что соперник произнес в его адрес что-то неприятное: по слухам, его назвали обезьяной. Скорее всего, именно поэтому он продолжил "общение" с Мамаевым и вместе с ним получил по желтой карточке. Рассказываем, чем все закончилось.

ВОПРОС. Сыграет ли Акинфеев со "Спартаком"?

У 31-летнего вратаря ЦСКА и сборной России Игоря Акинфеева сохраняется шанс выйти на поле завтра в центральном матче 6-го тура РФПЛ против "Спартака". "СЭ" узнал, когда будет принято окончательное решение об участии голкипера в дерби. Напомним, что капитан армейцев получил повреждение левого колена в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с греческим АЕК (1:0) и после этого пропустил игры 4-го и 5-го туров премьер-лиги с "Рубином" (1:2) и "Тосно" (2:1).

ОИ-2018. 50 олимпийцев для Знарка. Кто поедет в Пхенчхан?

Главное событие нынешнего сезона для хоккейной России – Олимпиада. Даже несмотря на отсутствие на Играх представителей НХЛ. Перед стартом сезона КХЛ открывает специальную рубрику – "50 олимпийцев для Знарка". Мы отобрали полсотни главных кандидатов в национальную команду и в ближайшие полгода будем на постоянной основе следить за их статистикой и игровым состоянием.

РЕЙТИНГ "СЭ". Тушинский цирк, грозненский ринг

"СЭ" по традиции выделил главные события минувшего тура премьер-лиги. Тут и ссора в Грозном, и голы Зе Луиша с Александром Кокориным, и многое другое. Прекрасный путеводитель по туру.

ТРЕНЕРЫ СБОРНОЙ. Каким был год Черчесова?

11 августа 2016 года Станислав Черчесов был назначен главным тренером сборной России. За это время команда провела 9 контрольных встреч и три матча Кубка конфедераций-2017. "СЭ" приводит статистику первого года Черчесова и цифры других тренеров, проработавших со сборной тот же срок.

АПЛ. Этот чемпионат Англии – важнейший в веке

Премьер-лига – это качественный рекламный продукт. Атмосфера, традиции, тонны звезд, привлекательная ТВ-картинка – все эти факторы вместе делают английский чемпионат самым популярным на планете. Но есть еще одна важная составляющая – плотность борьбы за титул. Рассказываем все самое интересное о новом чемпионате Англии.

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