Промес vs Канчельскис, оценка Федуна и закат Бьорндалена

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельника, 15 января.

ОГОНЬ! "Он не понимает, что несет". Промес отвечает Канчельскису

Лучший футболист 2017 года по версии "СЭ", РФС и РФПЛ, нападающий "Спартака" Квинси Промес дал интервью нашему изданию. Публикуем первую часть беседы – об Андрее Аршавине, Андрее Канчельскисе и Геннадии Орлове.

ОЦЕНКА. Федун о том самом твите: "Очевидная глупость"

Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал нашумевший твит в аккаунте красно-белых. Напомним, в субботу Твиттер "Спартака" вел Георгий Джикия. Он опубликовал видео, где говорит в адрес своих одноклубников Луиза Адриану, Фернанду и Педро Роши: "Смотрите, как шоколадки тают на солнце!" Впоследствии "Спартак" удалил твит и сделал заявление, в котором принес "извинения за неудачное высказывание в официальном Твиттере клуба всем, кого оно могло задеть.

ЭКСКЛЮЗИВ. Дуги Бримсон: "Твит "Спартака" – безобидная шутка. И сами футболисты считают это забавным"

Известный английский писатель, автор ряда популярных книг о футбольных болельщиках, поделился с "СЭ" мнением о нашумевшем видеоролике "Спартака" и о британских СМИ, увидевших в этом расизм.

ВОПРОС. Шипулин едет в Пхенчхан. За чем?

Вчера в немецком Рупольдинге завершился этап Кубка мира – предпоследний старт перед Олимпиадой-2018. Лучшим из россиян в заключительных масс‑стартах стал Антон Шипулин, занявший 15-е место. В тот же день лидер сборной России объявил о том, что готов выступить на Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом.

ЛЕГЕНДА. Пхенчхан без Бьорндалена. Жестоко, но справедливо

Восьмикратный олимпийский чемпион Оле-Эйнар Бьорндален не смог выполнить критерии отбора в национальную команду Норвегии для попадания на предстоящие Олимпийские Игры в Пхенчхане. Но не стоит обижаться на решение тренеров сборной Норвегии не включать его в заявку на Игры-2018...

НОВЫЙ ВЕКТОР. Реформы и календарь в РФПЛ. Как это будет

Во вторник состоится общее собрание премьер-лиги, на котором будет рассмотрен ряд важных вопросов. Рассказываем о планируемых изменениях и проекте структуры сезона-2018/19.

ЗАЯВЛЕНИЕ. Вся правда о том, что происходит в "Адмирале". Интервью Андрея Разина

Бывший наставник "Адмирала" Андрей Разин, который вчера неожиданно покинул свой пост, рассказал об уходе из команды. Что теперь ждет дальневосточного клуба – ответ в интервью.

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