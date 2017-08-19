Проклятие "Спартака", Дзюба вне игры и поражение Слуцкого

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 19 августа.

ДЕРБИ. "Спартак" вел 2:0, но проиграл 3:4. Это проклятие?

Чемпион потерпел еще одно тяжелое поражение – на этот раз от "Локомотива". Трибуны перед матчем поддержали главного тренера Массимо Карреру. Сохранится ли эта поддержка дальше?

АКЦИЯ. "Массимо - один из нас"

Во время матча фанаты чемпионов страны развернули на своем секторе большой баннер с изображением Массимо Карреры. Как это было - в нашей галерее.

ГОЛЫ. Как забивал "Спартак". И как ответил "Локо"

"СЭ" разбирает голы столичного дерби. Кто виноват в мячах красно-белых и что пошло не так у чемпиона после перерыва - ответ здесь.

ОШИБКА. Еськов не удалил Миранчука - тот забил гол

Неверное решение арбитра сказалось на результате матча "Спартак" – "Локомотив". Эксперт "СЭ" в области судейства объясняет, что произошло.

ВЫЕЗД. Почему Дзюба не полетел в Пермь?

"Зенит" отправился на гостевой матч с "Амкаром" без ряда игроков. Дома по разным причинам остались Александр Анюков, Юрий Жирков, Олег Шатов и Артем Дзюба.

ЧЕМПИОНШИП. Силла и воля

"Халл" Леонида Слуцкого уступил во втором матче подряд. В добавленное время встречи с КПР "тигры" пропустили необязательный гол от гвинейца Силлы.

ХОККЕЙ. Олег Знарок: "Буду витаминки принимать! Как Зарипов"

Главный тренер СКА на презентации армейцев перед сезоном-2017/18 пообещал, что Павел Дацюк будет пахать как молодой. И заявил, что Данис Зарипов не принимал допинг.

БОЙ ВЕКА. Мейвезер - Макгрегор: что нужно знать

Ровно неделя остается до поединка между боксером Флойдом Мейвезером и бойцом ММА Конором Макгрегором. "СЭ" рассказывает, почему этот бой будет главным событием этого года в мире единоборств.

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