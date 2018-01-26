Прогноз на Олимпиаду, первый новичок "Спартака" и шокирующий бизнес по-русски

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру пятницы, 26 января.

ПРОГНОЗ. Четыре золота, два десятка медалей. Что ждет Россию в Пхенчхане

ОКР назвал список из 169 спортсменов, которые должны выступить на Играх-2018 в Корее как "Олимпийские атлеты из России". "СЭ" вспоминает о тех, кто так и не дождался от МОК приглашения в Корею и прикидывает, чего могут добиться те, кого туда все-таки пустили по состоянию на данный момент.

ОДНИ ЗА ВСЕХ. Олимпиаду для нас спасет только хоккей

Вчера тренерский штаб нашей национальной команды назвал состав из 25 хоккеистов, которые сыграют на Олимпиаде в Пхенчхане. После массовых отстранений российских звезд в других видах спорта Олег Знарок и его сборная – едва ли не главная надежда нашей страны на Играх в Корее.

ИНСАЙДЫ. Красно-белая селекция: нужна "десятка"

"Спартак вступил в зимнее трансферное окно командой достаточно укомплектованной, которая продолжает борьбу за титул в чемпионате, вышла в весеннюю стадию Лиги Европы, где встретится с испанским "Атлетиком", и претендует на выигрыш Кубка России. Но это не повод не выходить на рынок. Рассказываем о поисках красно-белыми новых игроков.

ТРАНСФЕР. Наследник Видича. Семь фактов о новичке "Спартака"

В "Спартак" перешел сербский защитник "Наполи" Никола Максимович. "СЭ" рассказывает главное о его карьере, а также о плюсах и минусах того, кто должен заменить травмированного Георгия Джикию.

ШОК. Миллион рублей за ночь в Саранске. Как завышают цены на жилье во время ЧМ-2018

В 2016-м правительство закрепило на период с 14 мая по 15 августа 2018 года максимальную стоимость номера в гостиницах регионов, в которых пройдут матчи чемпионата мира. Но русский пытливый ум нашел, как обойти это правило. "СЭ" рассказывает о дикой ценовой политике отелей в городах ЧМ-2018 и о том, как с ней будут бороться.

"РАЗГОВОР ПО ПЯТНИЦАМ". Алексей Парамонов: "Протянул Симоняну руку. А в ответ: "Я тебя не знаю"

Легендарный спартаковец, олимпийский чемпион-1956 накануне своего 93-летия дал откровенное интервью. Как прятал в гетры записки от поклонниц. Как всю жизнь дружил с Никитой Симоняном – но недавно рассорился. Как получил в подарок икону от Федора Черенкова. Как прекратил общаться с единственной дочерью и многое другое.

ТАЛАНТ. Андрей Панюков: "Сыгрался бы с Дзюбой в "Зените-2"

Ему всего 23, а он уже поиграл за шесть российских клубов и три зарубежных. В интервью "СЭ" нападающий "Зенита", в этом сезоне, в основном, выступающий в ФНЛ за дублирующий состав команды, рассказал о жизни в московской коммуналке, походах в горы в "Аяччо" и Константине Сарсании, который был его проводником в большом футболе.

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