Проект сокращения КХЛ, перемены в биатлоне, вылет "Барселоны"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру четверга, 20 апреля.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ. КХЛ – до 24 команд

В КХЛ новая идея: появилось предложение сократить лигу до 24 команд, из которых Россию представляет только 15 коллективов. Подробности – в материале Алексея ШЕВЧЕНКО.

ПЕРЕСТАНОВКИ. Без Касперовича, с Королькевичем

В Минспорта подвели итоги биатлонного сезона. По информации "СЭ", Александр Касперович, который два последних сезона был главным тренером сборной, покинет свой пост. При этом женскую сборную России, по нашим данным, в следующем сезоне будут тренировать Владимир Королькевич и Сергей Коновалов.

ТЕМА. Промес и "Арсенал": миссия пока невыполнима

Накануне портал clubcall.com сообщил, что нападающий "Спартака" Квинси Промес может продолжить карьеру в "Арсенале". По информации издания, главный тренер Арсен Венгер видит в голландце замену Алексису Санчесу. Мы обсудили эту новость со скаутом лондонского клуба по Восточной Европе Павлом КУЧЕРОВЫМ.

ВЫЛЕТ. Крах "Барселоны"

В среду определились все полуфиналисты Лиги чемпионов-2016/17 – к "Реалу" и "Атлетико" добавились "Монако" с "Ювентусом", который уничтожил "Барсу" и не пропустил ни одного мяча в двух матчах. Так наступил закат великой каталонской команды.

КОММЕНТАТОР. Слуцкий говорит

Ответный матч "Барселона" – "Ювентус" в эфире "Матч ТВ" комментировал бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий. Главные цитаты и разбор спорных эпизодов – в нашем тренерском онлайне.

РАСКЛАД. Даешь "Реал" – "Монако" и "Юве" – "Атлетико"!

Обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР подводит итог четвертьфинальных матчей главного клубного турнира Европы. И объясняет, какие пары в следующем раунде будут наиболее звонкими.

ТЕСТ. Кто ты – Месси или Роналду?

В воскресенье "Барселона" и "Реал" сойдутся в новой серии класико. "СЭ" предлагает ответить на ряд вопросов и понять, на кого больше похож ты – Лионеля Месси или Криштиану Роналду. Вдобавок – подборка лучших класико "Барселоны" при Месси и "Реала" при Роналду.

НАЗНАЧЕНИЕ. "Спартак" с Епанчинцевым: снова в подвал?

Хоккейные красно-белые объявили фамилию нового главного тренера, с кем вели переговоры с начала марта. Им стал бывший наставник "Сарыарки" Вадим Епанчинцев, выступавший за москвичей с 1993 по 1997 год.

СЕРИЯ. Столица наносит ответный удар

"Вашингтон" обыграл "Торонто", сравнял счет в противостоянии и продолжил борьбу за выход во второй раунд Кубка Стэнли. Третий гол в плей-офф забил Александр Овечкин, отличившись в большинстве. Об этом и других событиях дня – в обзоре "СЭ".

ЗАЯВЛЕНИЕ. Виктория Комова: "Я здорова и возвращаюсь в спорт!"

Перед стартом финальной части чемпионата Европы по спортивной гимнастике в румынском городе Клуж-Напока призер Олимпийских игр и чемпионка мира Виктория Комова дала интервью "СЭ". И рассказала не только о нашей обновленной команде, но и собственных планах.

ЭЙС. Текст на беременность

В день, когда Марии Шараповой исполнилось 30 лет, и все заголовки теннисных и не только изданий мира должны были быть посвящены ей одной, самая принципиальная соперница россиянки взорвала мощную информационную бомбу. Серена Уильямс объявила о том, что находится на 20-й неделе беременности.