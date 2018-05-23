Предложение "Зенита", белорусская атака на Марадону и откровенный Овчинников

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру среды, 23 мая.

ИНТРИГА. Сарри: "Челси" или "Зенит"? Развязка уже завтра

В четверг Маурицио Сарри летит в Лондон на встречу с представителями менеджмента "Челси" – лондонцы рассматривают итальянца как кандидата на пост главного тренера. Решение пока не принято, у клуба Романа Абрамовича два кандидата – помимо Сарри, это тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино. Параметры контракта, предложенного "Зенитом" Сарри, следующие: три года с оплатой труда 4 миллиона евро за каждый сезон. Что выберет Сарри, станет известно уже завтра.

КАМБЭК? Денисов нужен "Зениту". И вот почему

По информации "СЭ", один из кандидатов на пост главного тренера "Зенита" Сергей Семак намерен вернуть в команду титулованного воспитанника петербургского футбола и одного из лучших игроков минувшего чемпионата России – Игоря Денисова. Такого футболиста "Зениту" как раз не хватает.

ВОЗВРАЩЕНИЕ. Егор Титов: "Мне нечего доказывать "Спартаку"

В воскресенье "Енисей" впервые в своей истории завоевала путевку в РФПЛ, победив "Анжи" по сумме двух стыковых матчей (3:0, 3:4). Вчера интервью "СЭ" дал бывший капитан "Спартака", а сейчас ассистент главного тренера сибиряков Дмитрия Аленичева.

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ. Александр Ташаев: "Когда наши побеждали Голландию, мне было 14. Орал в Гольянове у телевизора"

Александр Ташаев – главное (наряду с Антоном Миранчуком) открытие сезона РФПЛ-2017/18 – оказался открытым человеком, а не как часто бывает с молодыми игроками – молчуном. У него хорошая речь, отсутствие развязности и цинизма, правильные представления – о футболе, родителях, друзьях, жизни вообще. И общее ощущение позитива, который от парня исходит. Дай бог ему удачи – в том числе и в вопросе попадания в заявку сборной России на ЧМ-2018. А пока – знакомьтесь с человеком, с лица которого за час с лишним разговора почти не сползала хорошая, добрая улыбка.

СПОРНЫЙ ТРЕНЕР. В российском биатлоне вновь скандал

Новый президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев в первые же дни в новой должности оказался в сложной ситуации. Нужно уже утверждать тренерский штаб национальной сборной, планы подготовки к сезону, объявлять состав команды на централизованные сборы и начинать работу. Но при назначении старшего тренера женской сборной возникли сложности.

ЗАЯВЛЕНИЕ. Сергей Овчинников: "Головин – это уже топ-уровень. Заиграет где угодно"

Бывший вратарь сборной России, а ныне старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников подвел итоги сезона, рассказал о будущем армейцев и объяснил разгром от "Спартака". Нечасто он высказывается – читайте!

АТАКА. "Вы погубите "Динамо", потому что болван". Что болельщики пишут Марадоне в Инстаграме

22 мая брестское "Динамо" представило Диего Марадону в качестве председателя правления клуба. Легендарный аргентинский футболист будет заниматься вопросами стратегического развития, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию. Марадона опубликовал несколько фотографий с мероприятия в своем Инстаграме, которые в сумме набрали более 500 комментариев. Мнения болельщиков разделились – одни предсказывают скорую гибель "Динамо", другие признаются в любви белорусскому клубу.

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