Празднование "Спартака", победа России над Германией

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельника, 8 мая.

ЗОЛОТО. Команда-семья с итальянским папой

Праздник на красно-белой улице продолжается. Обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР – о глубинных причинах чемпионства "Спартака".

ПРАЗДНОВАНИЕ. Как "Спартак" и народ гуляли вместе

Сумасшествие вокруг Глушакова и Реброва на "Открытие Арене", ночной ужин команды Массимо Карреры – все это было в ночь на понедельник. Репортаж корреспондентов "СЭ" с площадей и улиц столицы. Уникальное видео прилагается.

ИНТРИГИ. Что дальше, "Спартак"?

Задача века решена, но сезон не закончен. Обозначаем планы и перспективы чемпионов России на самое ближайшее время.

ИНТЕРВЬЮ. Дмитрий Комбаров: "В "Спартаке" братские отношения. Потому и стали сейчас чемпионами"

Защитник "Спартака" поделился с "СЭ" эмоциями от чемпионства красно-белых. Первая часть разговора состоялась по завершении встречи "Зенит" – "Терек", а вторая – после яркого командного ужина, превратившегося в народный праздник.

ПО-БЕДА. Германия бита, Мозякин получил травму

Сборная России оформила третью победу на чемпионате мира по хоккею. Команда Олега Знарка взяла верх над хозяином кельнской части турнира, Германией, со счетом 6:3. Вместе с тем травму с подозрением на сотрясение мозга получил капитан Сергей Мозякин.

ПРОБЛЕМА. "Русские не проявили к нам уважения"

Слова главного тренера сборной Италии Штефана Майра о недостатке уважения к его команде со стороны россиян после воскресного поражение со счетом 1:10 вполне можно понять. Однако нужна ли такая Италия на чемпионате мира? "СЭ" поднимает важную тему о числе участников элитного турнира.

ПЛЕЙ-ОФФ. Тарасенко освободился

"Сент-Луис" Владимира Тарасенко все-таки проиграл серию с "Нэшвиллом". Тем временем "Эдмонтон" разгромил "Анахайм" с неприличным счетом. Сегодня же ночью стоящий на грани вылета "Вашингтон" Александра Овечкина попытается продлить противостояние с "Питтсбургом".