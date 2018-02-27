Позиция "Спартака" по матчу Кубка в Самаре, Шипачева перевели в ВХЛ

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру вторника, 27 февраля.

КУБОК. "Спартак" предложил сыграть с "Крыльями" в Москве, Сочи или Краснодаре"

Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов в интервью "СЭ" высказал позицию красно-белых по поводу проведения в Самаре матча 1/4 финала Кубка России против "Крыльев Советов" в эту среду. Реакция руководства самарского клуба прилагается.

ЭКСКЛЮЗИВ. "Я просто говорю правду. Иногда она горькая"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев дал интервью "СЭ". И объяснил, почему ругает "Спартак".

СБОРНАЯ. Станислав Черчесов: "Так подружились с допинг-офицерами, что их надо вносить в заявку"

В Сочи проходит семинар представителей стран-участниц чемпионата мира. После одного из заседаний главный тренер сборной России дал интервью журналистам ведущих СМИ страны, в числе которых был и спецкор "СЭ".

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА. Уходящий поезд

Максим МАКСИМОВ – о ситуации, когда Олимпиада разъединяет. Спорт проиграл эти Игры. Но еще не поздно все исправить.

ЭХО. Какие проблемы придется разгребать после Олимпиады

Игры-2018 добавили головной боли нашему спорту. Разбираемся, что включает шлейф Пхенчхана.

СКРЫТАЯ УГРОЗА. Россию лишат международных турниров? Правда ли это?

Из-за отсутствия лицензии у Российского антидопингового агентства организаторы соревнований в нашей стране получат дополнительные проблемы. Но верна ли информация, что кодекс ВАДА подразумевает полный запрет на проведении крупных стартов?

(НЕ)ЭКСПЕРТ. Илья Брызгалов: "На Олимпиаде многие на льду словно капусту рубили. Шли бы поварами, а не в хоккей"

Обладатель Кубка Стэнли, чемпион мира, бывший вратарь сборной России специально для "СЭ" подвел итоги Олимпиады в Пхенчхане. И кое о чем попросил Игоря ЕРОНКО.

ВЫСШАЯ ЛИГА. Отверженный

СКА отправил нападающего (а теперь – и олимпийского чемпиона) Вадима Шипачева в ВХЛ в клуб "СКА-Нева". Проясняем эту громкую и совершенно непонятную, на первый взгляд, новость. И заодно объясняем, почему не стоит слишком сильно радоваться неудачам хоккеиста.

ОБМЕН. "Тампа" отдала русского хоккеиста ради Кубка Стэнли

Самый грандиозный обмен дедлайна НХЛ. Владислав Наместников перешел в "Рейнджерс" на финише трансферной кампании.

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