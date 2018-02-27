Позиция "Спартака" по матчу Кубка в Самаре, Шипачева перевели в ВХЛ

КУБОК. "Спартак" предложил сыграть с "Крыльями" в Москве, Сочи или Краснодаре"
Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов в интервью "СЭ" высказал позицию красно-белых по поводу проведения в Самаре матча 1/4 финала Кубка России против "Крыльев Советов" в эту среду. Реакция руководства самарского клуба прилагается.
ЭКСКЛЮЗИВ. "Я просто говорю правду. Иногда она горькая"
Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев дал интервью "СЭ". И объяснил, почему ругает "Спартак".
СБОРНАЯ. Станислав Черчесов: "Так подружились с допинг-офицерами, что их надо вносить в заявку"
В Сочи проходит семинар представителей стран-участниц чемпионата мира. После одного из заседаний главный тренер сборной России дал интервью журналистам ведущих СМИ страны, в числе которых был и спецкор "СЭ".
КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА. Уходящий поезд
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(НЕ)ЭКСПЕРТ. Илья Брызгалов: "На Олимпиаде многие на льду словно капусту рубили. Шли бы поварами, а не в хоккей"
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ess78
Пускай мясные играют в Самаре!Они же за осень-весна.
20:49 27 февраля