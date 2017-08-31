Последний день трансферов РФПЛ, первая покупка "Спартака" и старт Евробаскета

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру четверга, 31 августа.

СДЕЛКИ. Трансферное окно закрывается. Live!

31 августа в Европе и в России закрывается трансферное окно. А это значит, что до четверга должны разрешиться все интриги этого лета. Сколько еще денег потратит "ПСЖ"? Кто станет игроком "Барселоны"? Кого купит "Спартак"? Как еще усилит состав "Зенит"? Мы следим за событиями в режиме онлайн. Присоединяйтесь!

НОВИЧОК. Пиар "Спартака" под номером 32. Факты о Педру Роше

"Спартак" подписал контракт с атакующим полузащитником бразильского клуба "Гремиу" Педру Рошей. Соглашение рассчитано на четыре года. Новичок прибудет в Москву 4 сентября. А пока "СЭ" знакомит вас с первой покупкой чемпионов России.

ЭКСКЛЮЗИВ. Павел Дацюк: "Харламов – легенда. Я – не совсем"

Знаменитый российский нападающий СКА и сборной России дал откровенное интервью "СЭ". В нем центрфорвард подробно рассказал о карьере за океаном, планах на Олимпиаду и, конечно, сказал, сколько еще планирует радовать болельщиков своей игрой.

ЧМ-2018. Испания – Италия и другие "досрочные финалы"

Теперь в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года что ни день, то решающий матч. А то и не один. В ближайшие дни еще несколько сборных могут выйти в финальный турнир первенства планеты. Кстати, сегодня это уже сделала Япония.

ОГОНЬ! Владимир Рыков: "Не нужно падать в ноги Игнашевичу и Березуцким"

Центральный защитник "Динамо" Владимир Рыков поделился мнением о предстоящем контрольном матче со сборной России, игре коллег по амплуа, взлете "Зенита", спаде "Спартака" и преображении Александра Кокорина. Разговор вышел огненным.

ЗАЯВЛЕНИЕ. "За "Спартак" болеет вся Россия". Ржига – о красно-белых, СКА и уровне КХЛ

Один из самых харизматичных тренеров КХЛ Милош Ржига, тренировавший красно-белых, "Атлант", СКА и "Авангард", а ныне возглавляющий "Слован", поделился мнением о развитии лиги. Спойлер – многое специалист критикует. И, кажется, он прав.

ЕВРОБАСКЕТ. Турки, сербы и Порзингис. Соперники России

В первый день осени сборная России начнет выступления на Евробаскете матчем с Турцией. "СЭ" рассказывает обо всех соперниках команды Сергея Базаревича на предварительном этапе.

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