Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 29 апреля.

РЕЗУЛЬТАТ. Падение Семина продолжается

Вслед за позорным матчем против ЦСКА железнодорожники провалили еще один, проиграв казанской команде, которая до субботы не побеждала семь туров подряд. Как это произошло – читайте в репортаже корреспондента "СЭ" Михаила ГОНЧАРОВА.

ПОРАЖЕНИЕ. Шарапова все-таки проиграла

Не смогла россиянка Мария Шарапова сразу после возвращения на корт выиграть первый же турнир. Теннисистка, отбывавшая 15-месячную дисквалификацию, уступила в Штутгарте на одном из своих любимых турниров Кристине Младленович.

ЗНАЙ НАШИХ. Тарасенко начал операцию "спасение" и обошел Буре

Лидер "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко во втором матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли практически в одиночку победил неуступчивый "Нешвилл". Российский форвард отметил дублем в ворота соперника, а мог забросить еще пару шайб. Рассказываем и показываем, как он превзошел другого суперзвездного нападающего Павла Буре.

"ГРАН-ПРИ РОССИИ". В квалификации Феттель – 1-й, Квят – 13-й

На российском этапе чемпионата мира в классе "Формула-1" осталось самое вкусное – гонка. Но и в субботу был богатый на события день. Как "Феррари" удалось прервать гегемонию "Мерседеса" в Сочи – в нашем подробном онлайне.

ПОТЕРЯННОЕ ЗНАМЯ. Почему травма Ковальчука – не проблема для сборной

Сегодня один из руководителей ФХР Роман Ротенберг объявил, что нападающий СКА Илья Ковальчук не поможет главной команде страны на чемпионате мира в Германии и Франции. Причина – травма и ее операция. Корреспондент "СЭ" Игорь ЕРОНКО объясняет, почему не стоит сильно переживать из-за отсутствия снайпера в сборной.

РЕПЕТИЦИЯ. Потренировались, но не забили

Хоккейная сборная России провела вторую встречу заключительного этапа Евротура. Игра носила тренировочный характер, на которой наша команда вышла без нескольких ведущих игроков. Несмотря на обилие моментов, россияне так и не сумели открыть счет.

ИНТЕРВЬЮ. Марсель Десайи: "России нужно стать Грецией-2004"

Известный в прошлом игрок "Марселя", "Милана" и "Челси" принял участие в субботнем открытии Парка Кубка конфедераций-2017, который распахнул двери в "Музеоне", музее скульптуры под открытым небом на территории Парка Горького. А накануне чемпион мира-98 и Европы-2000 дал интервью корреспонденту "СЭ".