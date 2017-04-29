РЕЗУЛЬТАТ. Падение Семина продолжается
Вслед за позорным матчем против ЦСКА железнодорожники провалили еще один, проиграв казанской команде, которая до субботы не побеждала семь туров подряд. Как это произошло – читайте в репортаже корреспондента "СЭ" Михаила ГОНЧАРОВА.
ПОРАЖЕНИЕ. Шарапова все-таки проиграла
Не смогла россиянка Мария Шарапова сразу после возвращения на корт выиграть первый же турнир. Теннисистка, отбывавшая 15-месячную дисквалификацию, уступила в Штутгарте на одном из своих любимых турниров Кристине Младленович.
ЗНАЙ НАШИХ. Тарасенко начал операцию "спасение" и обошел Буре
Лидер "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко во втором матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли практически в одиночку победил неуступчивый "Нешвилл". Российский форвард отметил дублем в ворота соперника, а мог забросить еще пару шайб. Рассказываем и показываем, как он превзошел другого суперзвездного нападающего Павла Буре.
"ГРАН-ПРИ РОССИИ". В квалификации Феттель – 1-й, Квят – 13-й
На российском этапе чемпионата мира в классе "Формула-1" осталось самое вкусное – гонка. Но и в субботу был богатый на события день. Как "Феррари" удалось прервать гегемонию "Мерседеса" в Сочи – в нашем подробном онлайне.
ПОТЕРЯННОЕ ЗНАМЯ. Почему травма Ковальчука – не проблема для сборной
Сегодня один из руководителей ФХР Роман Ротенберг объявил, что нападающий СКА Илья Ковальчук не поможет главной команде страны на чемпионате мира в Германии и Франции. Причина – травма и ее операция. Корреспондент "СЭ" Игорь ЕРОНКО объясняет, почему не стоит сильно переживать из-за отсутствия снайпера в сборной.
РЕПЕТИЦИЯ. Потренировались, но не забили
Хоккейная сборная России провела вторую встречу заключительного этапа Евротура. Игра носила тренировочный характер, на которой наша команда вышла без нескольких ведущих игроков. Несмотря на обилие моментов, россияне так и не сумели открыть счет.
ИНТЕРВЬЮ. Марсель Десайи: "России нужно стать Грецией-2004"
Известный в прошлом игрок "Марселя", "Милана" и "Челси" принял участие в субботнем открытии Парка Кубка конфедераций-2017, который распахнул двери в "Музеоне", музее скульптуры под открытым небом на территории Парка Горького. А накануне чемпион мира-98 и Европы-2000 дал интервью корреспонденту "СЭ".