Поражение России, Шарапова без Roland Garros и эксклюзив с Каррерой

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру вторника, 16 мая.

АМЕРИКАНСКИЕ ГОРКИ. Россия проиграла США

Российская сборная уступила в последнем матче группового этапа чемпионата мира по хоккею-2017 американцам (3:5) и не смогла занять первое место в группе А. Теперь ждем конца матча Финляндия – Канада, который определит соперника команды Олега Знарка.

РЕШЕНИЕ. Шарапова не получила wild card на Roland Garros



Организаторы Roland Garros не дали wild card россиянке Марии Шараповой ни в основную сетку турнира, ни в квалификацию. 30-летняя россиянка – двукратная победительница Открытого чемпионата Франции.

ЭКСКЛЮЗИВ. Массимо Каррера: "Недавно сыграл с Аленичевым в мини-футбол"

В понедельник в гостях у "СЭ" побывал главный тренер красно-белых, который привел команду к первому за 16 лет чемпионскому титулу. Каррера отвечал на вопросы журналистов полтора часа – когда предельно серьезно, когда с улыбкой и смехом. Сегодня мы публикуем первую часть разговора.

ВТОРОЙ ПРИЗЫВ. Нужен ли Муса ЦСКА?

По информации "СЭ", летом в армейский клуб может на правах аренды вернуться нападающий "Лестера"Ахмед Муса. Нигериец редко играет в премьер-лиге, а у красно-синих есть очевидные проблемы в атакующей линии. Идеальный союз?

ТЕСТ "СЭ". А ты помнишь, как "Спартак" отпраздновал золото?

Ночь с 7 на 8 мая – главная за 16 лет для любого, кто внутри красно-белый. Давайте вспомним это безумие в преддверии официального награждения "Спартака" чемпионским кубком.

ПРОЩАНИЕ. Николас Ломбертс: "Плохо, что "Спартак" стал чемпионом в мой последний сезон"

Защитник "Зенита" Николас Ломбертс перед своим последним домашним матчем в петербургской команде поделился самым яркими воспоминаниями за 10 лет жизни в России и заявил что сине-бело-голубые сильнее ЦСКА и должны опережать армейцев в гонке за второе место.

РЕЗЕРВИСТЫ. Испытание спартаковцев Пермью

Оставшиеся матчи превратились для чемпионов страны в праздничные события, которые, впрочем, все равно несут в себе спортивную составляющую. Ведь игры не только дают возможность красно-белым набрать рекордные 72 очка, но и позволяют проявить себя резервистам. Разбираем с помощью InStatдействия тех, кому Массимо Каррера предоставил время в Перми и кто еще только стремится стать игроком основного состава.