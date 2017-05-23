Почему сборная без Фернандеса и как России победить допинг

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру вторника, 23 мая.

КОЛОНКА КАЗАКОВА. Почему Фернандес улетел в Бразилию?

Накануне стало известно, что защитник ЦСКА Мариу Фернандес не поможет сборной России на Кубке конфедераций. Причем ситуация получилась немного скандальной, потому что о необходимости операции знали и клуб, и игрок заранее. Но в то же время он занял место кого-то другого, а потом уехал на родину. Постоянный колумнист "СЭ" Илья КАЗАКОВ рассказывает, как все было на самом деле.

ОЛИМПИАДА. Сборная России в Пхенчхане. Как это будет

На днях завершился чемпионата мира по хоккею. Итоги его подведены. И самое время подумать об Олимпиаде в Пхенчхане. Размышляем, как будет выглядеть сборная России без звезд НХЛ и хоккеистов, которые этим летом туда отправились.

ПРОРЫВ. Борьба с допингом стала нацпроектом

Сегодня в Краснодаре состоялся президентский Совет по спорту. На нем был представлен Национальный план по борьбе с допингом. Этот документ не имеет аналогов в мире. Обозреватель "СЭ" Наталья МАРЬЯНЧИК комментирует самые интересные пункты этого документа.

ИНТЕРВЬЮ. Артис Аболс: "Пошел обследоваться – в моем сердце нашли дыру"

Спецкоры "СЭ" Юрий ГОЛЫШАК и Алексей ШЕВЧЕНКО в ходе чемпионата мира поговорили с латвийским тренером "Лады". Разговор получился долгим и обстоятельным. Увлекательное чтиво на вечер вторника.

РЕШЕНИЕ. Павлюченко покидает "Урал"

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко и "Урал" решили не продлевать контракт. Причина – семейные обстоятельства футболиста. Где теперь окажется Суперпав?

СОВЕТ. Шамиль Газизов: "На месте "Зенита" присмотрелся бы к Семаку"

"Уфа" в минувшем сезоне заняла седьмое место в чемпионате России, опередив "Локомотив" и "Рубин". А в ходе турнира и вовсе претендовала на участие в Лиге Европы. Как клубу удалось добиться столь стремительного прогресса – рассказал генеральный директор уфимцев.

ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 10 женщин, которые делают футбол еще прекраснее

"СЭ" рассказывает о прекрасных дамах, которые добились больших успехов в мужском виде спорта. Красота игры №1 – в одном клике.