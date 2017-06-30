Письмо Дзюбе, финал Кубка конфедераций и жеребьевка Уимблдона

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру пятницы, 30 июня.

ОБРАЩЕНИЕ. Открытое письмо Артему Дзюбе

Обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР после ряда спорных поступков Артема Дзюбы обратился к форварду сборной России и "Зенита" со страниц газеты. Текст обязателен к прочтению – он один из самых популярных и обсуждаемых за последние время на нашем сайте. Задумается ли нападающий?

КУБОК КОНФЕДЕРАЦИЙ. Браво – Лев!

Накануне Германия разгромила Мексику и вышла в финал Кубка конфедераций, где в воскресенье встретится в Санкт-Петербурге с Чили. Нас ждет противостояние супервратаря южноамериканцев Клаудио Браво с супертренером немцев Йоахимом Левом.

ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ. Самые дорогие хоккеисты в истории НХЛ

По информации заокеанских журналистов, в ближайшее время Коннор Макдэвид может подписать 8-летний контракт с "Эдмонтоном" со среднегодовой зарплатой в 13,25 миллиона долларов – общая сумма соглашения составит 106 миллионов. "СЭ" представляет самых дорогих игроков в истории НХЛ.

ЗАГАДКА. Сколько еще составов у сборной Германии

Официальный сайт немецкой бундеслиги изучил игроков, которые могли бы выступать за сборную Германии, и составил свои варианты стартового состава. Выяснилось, что при определенных условиях Йоахим Лев мог играть на Кубке конфедераций тремя разными командами – заявить сразу 69 футболистов! Вот это выбор!

ИСТОРИЯ. Самые яркие моменты футбольного турнира Олимпиады-80

Кубок конфедераций-2017 – четвертый крупный футбольный турнир межнационального масштаба на стадионах нашей страны. "СЭ" в нескольких текстах расскажет об их главных событиях. А первым был, конечно же, олимпийский в 1980 году.

УИМБЛДОН. Итоги жеребьевки травяного "Шлема"

В пятницу состоялась жеребьевка третьего в сезоне турнира "Большого шлема" – Уимблдона. В мужской сетке сформировались интересные пары с участием россиян. Мария НИКУЛАШКИНА выделяет главное, за чем следить на старте лондонского супертурнира.

РЕЙТИНГ. Главные болельщицы Кубка конфедераций

Мы продолжаем радовать глаз футбольным болельщикам – и составили новый топ-10 самых привлекательных жен футболистов. В третьей серии был строгий отбор – исключительно супруги игроков-участников Кубка конфедераций.

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