Пике Дзюбы, новый русский в "Формуле-1" и победа Шараповой

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру вторника, 15 января.

ТУПИК. Артем, это клиника. Теперь Дзюбу спасет только Слуцкий

Огненная колонка Дмитрия СИМОНОВА про человека, которого "Зенит" отправил в "аккредитованную клинику ФИФА". Этот текст не оставит равнодушным никого.

ИНСАЙДЫ. Дзюба и Шатов – куда они уйдут. И уйдут ли?

Разбираемся в ситуации с четырьмя футболистами "Зенита" Артемом Дзюбой, Олегом Шатовым, Александром Анюковым и Иваном Новосельцевым, которые вчера не полетели на первый сбор в ОАЭ. У некоторых из них есть очень интересные варианты.

ТРЕТИЙ РУССКИЙ. Сироткин подписал контракт с "Уильямс"

То, о чем так долго говорили в паддоке "Формулы-1", свершилось. Российский пилот Сергей Сироткин подписал контракт с командой "Уильямс". Подробности не разглашаются, но факт в том, что в "Королевских гонках" в будущем сезоне будет уже третий в истории гонщик из России.

РЕЗУЛЬТАТ. Мария победила Марию. Шарапова – во втором круге Australian Open

Ажиотаж с возвращением Шараповой на крупный турнир на этот раз был гораздо меньше в сравнении с тем, что происходило на US Open несколько месяцев назад. Возможно, дело в имени соперницы – на этот раз россиянке не пришлось играть с одним из лидеров женского тенниса Симоной Халеп. В первом за два года матче в Мельбурне россиянка переиграла Татьяну Марию – 6:1, 6:4.

ГОЛОС БИАТЛОНА. Дмитрий Губерниев: "В Пхенчхане реально выиграть три медали"

Пока биатлонная сборная России выступает из рук вон плохо. Но известный комментатор уверен, что на Олимпиаде в Корее наши спортсмены смогут попасть на пьедестал. Реально ли?

БОМБА. Из Неймара делают нового Фигу

Первые сплетни о том, что Неймар, в минувшем августе взорвавший трансферный рынок после перехода из "Барселоны" в "ПСЖ" за 222 миллиона евро, может однажды примерить футболку "Реала", начали появляться уже в ноябре. Кто-то сказал, что бразилец чувствует себя несчастным в Париже, – и понеслось. Что стоит за слухами о крупнейшей сделке в истории футбола?

ЖУТЬ. "Она уже могла быть мертва". Шокирующая история дочери Игоря Ларионова

Рассказываем историю дочери Игоря Ларионова – Аленки, – которая ведет долгую борьбу за свое здоровье. Девять месяцев назад она оказалась на грани... Невероятно сильная история.

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