Пихлер накинулся на Россию, Знарок занервничал, фигуристы провалились

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру четверга , 15 февраля.

ЗАЯВЛЕНИЕ. "Со мной Россия взяла бы золото. Но против меня вели войну!" Жесткий ответ Пихлера русскому биатлону

Сейчас, когда русский биатлон переживает, вероятно, самый темный период в истории и вообще не имеет шансов на Играх-2018, шведская сборная "ноунеймов" во главе с бывшим тренер россиянок Вольфгангом Пихлером становится главной сенсацией олимпийских соревнований в этом виде спорта. Его биатлонисты на Олимпиаде-2018 завоевали уже две медали – Себастьян Самуэльссон (серебро в преследовании у мужчин) и Ханна Эберг (золото в индивидуальной гонке у женщин). И сейчас, услышав просьбу ответить на вопросы из России, 63-летний герр Пихлер сходу начал говорить не о своих победах, а о нашей стране.

ЭХО ПОРАЖЕНИЯ. Шипачев в опале? Знарок спешно исправляет свои ошибки

Сенсационное и, чего стесняться очевидного, позорное поражение российских хоккеистов от словаков – это не конец света. В плей-офф наша команда все равно попадет – такова особенность регламента. Но выводы нужно делать уже сейчас. Корреспондент "СЭ" Михаил ЗИСЛИС разбирает изменения в спецбригадах большинства российской сборной.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ. Давайте вернем паровой двигатель!

Это был отличный матч, показавший, что грош цена искромсанному и испохабленному календарю КХЛ. Словаки не сыграли ни одной контрольной встречи. Отчасти потому, что не видели в этом смысла, а собрались 5 февраля. Посчитав, что девять дней вполне хватит для подготовки. Жесткий комментарий корреспондента "СЭ" Игоря ЕРОНКО после матча Россия – Словакия.

БЕДА. Тарасова и Морозов без медалей. Почему?

После соревнований спортивных пар и поражения Евгении Тарасовой и Владимира Морозова эмоции преобладают. Быть так близко от олимпийской медали и остаться без нее – это сильный удар. Но у любого поражения есть причины. И мы их называем.

СНОВА ПРОВАЛ. Бе сравнялся с Фуркадом, россияне добрались до второго десятка

Норвежец Йоханнес Бе впервые в карьере стал олимпийским чемпионом, победив в индивидуальной гонке даже с двумя штрафными минутами. Россияне Антон Бабиков и Матвей Елисеев показали свои лучшие результаты на этих Играх, но от этого легче не становится.

ЖУТЬ. Страшная травма сноубордиста Олюнина. Подробности

Россиянин Николай Олюнин получил тяжелую травму в полуфинале борд-кросса на Олимпиаде-2018. В течение 10 минут после падения он лежал на трассе и не мог подняться самостоятельно. Олюнин смог покинуть трассу только при помощи медицинского персонала на носилках. "СЭ" собрал подробности.

ИНСАЙДЫ. Набиуллин, Оздоев, Могилевец, Нобоа: подробности их трансферов

Несмотря на идущую Олимпиаду на российском трансферном рынке продолжается работа по поиску футболистов и усилению составов. Рассказываем о деталях нескольких громких сделок на финише зимнего периода дозаявок в России, который заканчивается уже совсем скоро – 22 февраля.

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