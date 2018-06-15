Первый скандал ЧМ-2018, мощный разбор Шалимова и фантастическое впечатление от Головина

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру четверга, 14 июня.

ГРУСТЬ. Пустые места в Екатеринбурге на игре ЧМ-2018. Как это возможно?!

После переполненных накануне Лужников на открытии чемпионата мира-2018 матч Египет – Уругвай в Екатеринбурге удивил приличным количеством пустых мест. И это на игре, где ждали появления на поле Мохамеда Салаха, и увидели в деле других звезд – Луиса Суареса и Эдинсона Кавани.

ЛОЖКА ДЕГТЯ. Спасибо ФИФА за пустые места. Это может испортить имидж ЧМ

Россия очень хочет провести лучший чемпионат мира в истории. Построила роскошные стадионы, с нуля создала инфраструктуру, избавила вахтеров от комплекса вахтеров (насколько это можно). В общем, тратила силы и средства, учила и училась. Но вот такая вещь, как получение прибыли, остается в ведении ФИФА. Вот и случился первый провал нашего чемпионата мира – в Екатеринбурге пустые центральные трибуны на крутом матче Египта и Уругвая. Но не по нашей вине, увы.

ОТВЕТ. Почему на матче Египет – Уругвай были пустые места

На матче ЧМ-2018 Египет – Уругвай часть мест остались пустыми. Почему это произошло, учитывая дикий интерес россиян к турниру? Сергей ЕГОРОВ разложил все по полочкам. И, кажется, то, что произошло, можно охарактеризовать емким словом дичь.

НОВЫЙ ЦАРЬ. Головин, пора в Турин. Или в "Барсу"? Как Европа восхищается армейцем

Кажется, Евгению Гинеру стоит сказать огромное спасибо тренерскому штабу сборной Саудовской Аравии. Ведь неоправданно смелая тактика арабов привела к тому, что российская команда поймала кураж и разнесла соперника в щепки. А особо ярко проявил себя Александр Головин, к которому и без того было приковано внимание европейских скаутов. Голевые передачи, шикарный гол со штрафного, километраж – Старый Свет под впечатлением.

ПРИЗЫВ. Сборная, зацепись за этот кураж!

Обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР написал мощный текст-призыв к сборной России после сокрушительной победы в матче открытия чемпионата мира над Саудовской Аравии (5:0). Наш автор призывает футболистов продолжать трезво оценивать свои силы, а не строить самоуверенные планы.

КОЛОНКА ШАЛИМОВА. Почему не забил Смолов?

"У меня имелись опасения, что игрокам настолько все надоело, что они ждут конца чемпионата мира, чтобы уехать в жаркие края. Но тревога оказалась напрасной. Команда очень хорошо настроилась, ни о какой расслабленности говорить не приходится. Стало понятно, что просто чуть надоела рутина подготовки, и нужны новые эмоции. Их дал старт ЧМ, ушел негативный фон" – мощный разбор сборной от Игоря ШАЛИМОВА.

МНЕНИЕ. Газзаев оценил перспективы сборной России в группе на ЧМ-2018

Сразу после финального свистка в матче группового этапа чемпионата мира по футболу-2018 Египет – Уругвай (0:1) корреспондент "СЭ" связался со знаменитым российским тренером, который смотрел эту игру. Валерий Газзаев (сейчас – депутат Государственной Думы РФ) поделился мнением о соперниках сборной России и о раскладах на групповом этапе.

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