Первые трансферные цели "Спартака" и "Зенита", поражение Овечкина и российско-канадская классика

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру среды, 16 мая.

БУДЕТ БОЙНЯ. А теперь – Канада!

Сборная России в последнем матче группового этапа чемпионата мира проиграла Швеции (1:3). Теперь завтра в четвертьфинале наша команда встретится со своим самым принципиальным соперником. Много шансов у России против звездного соперника – вот-вот узнаем.

ИНСАЙДЫ. "Зенит" выбирает тренера. И может вернуть Денисова?

Роберто Манчини сразу после окончания чемпионата покинул "Зенит". По официальной информации, на сегодняшний день существуют три кандидата на место главного тренера петербургского клуба (один из них – Сергей Семак). Обозреватель "СЭ" Сергей ЕГОРОВ рассказывает – как может развиваться ситуация.

ИНТЕРЕС. "Спартак" нацелился на Рыжикова

Как стало известно "СЭ", одним из наиболее реальных вариантов усиления вратарской линии красно-белых является заключение контракта на год с 37-летним Сергеем Рыжиковым. Во вторник "Рубин" объявил, что расстается с голкипером, чье соглашение подошло к концу – футболист получил статус свободного агента.

ВАРИАНТЫ. Беляев или Левин? Емельянов или Тарасов? Потенциальные новички для "Спартака"

В интервью после окончания сезона главный тренер красно-белых Массимо Каррера подтвердил, что приоритетной целью "Спартака" на лето станет приобретение центрального защитника и опорного хавбека с российскими паспортами. "СЭ" изучил рынок и нашел по пять кандидатов на каждую позицию, выделив их плюсы и минусы.

СТАТИСТИКА. Сезон Рекордов. Благодаря "Зениту" и ЧМ-2018

13 971 зритель – такова средняя посещаемость матчей чемпионата страны. Это абсолютный рекорд турнира, причем предыдущее достижение сезона-2012/13 (13 192 болельщика) было серьезно перебито. Завершающий 30-й тур стал также рекордным. Сразу 222 703 болельщика (27 838 в среднем за матч) пришли на стадионы в последний день турнира. "СЭ" представляет большое исследование о посещаемости матчей РФПЛ.

РЕЙТИНГ. Манчини и не только. Кого ненавидели фанаты в этом сезоне

В минувшем чемпионате России бывали случаи, когда болельщики оскорбляли футбольных людей. Вспоминаем самые резонансные. Рейтинг исключительно только с топ– медиаперсонами.

ПОБЕДА. Кучеров, Василевский и небеса спасли "Тампу". "Вашингтон" все-таки побили

В третьем матче "Тампа" нанесла в гостях поражение "Вашингтону" (4:2), сократив разницу в серии до минимума (1-2). Главными творцами успеха стали россияне из флоридской команды, но рекорд установил и вашингтонец Евгений Кузнецов.

Кстати, вы можете получать такой дайджест, даже не заходя на наш сайт. Он будет приходить вам на почту – достаточно подписаться на рассылку "Вечерний "Спорт-Экспресс".