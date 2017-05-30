Ожидание Манчини, сборная в сборе, победа Малкина

ОЖИДАНИЕ. Манчини в "Зените": что известно на данный момент
Главное о назначении итальянца Роберто Манчини на пост главного тренера "Зенита". О подписании контракта должно быть объявлено в ближайшее время.
МЕТОДЫ. Дорого, ярко и стильно
"СЭ" описывает специфику работы Роберто Манчини, который в следующем сезоне должен стать вторым тренером-итальянцем в РФПЛ. Все, что нужно знать о стиле и схеме игры специалиста, его трансферах и отношениях с футболистами.
СБОРНАЯ. "Гиля, ты бразилец или индус?"
Сборная России провела первую тренировку в полном составе. Спецкоры "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ и Гоша ЧЕРНОВ – о рабочем дне команды, после которого Роман Зобнин заверил: во время занятий никто никого не жалеет, а многолетний товарищ Станислава Черчесова рассказал кое-что о горячей молодости главного тренера российской сборной.
ЗАЩИТА. Джикия как новая надежда
Станислав Черчесов вызвал сразу семь центральных защитников для подготовки к Кубку конфедераций. Оцениваем шансы каждого из наследников Игнашевича и братьев Березуцких. Один из них, Георгий Джикия, в интервью "СЭ" отрезал: "Я – не надежда. Я – Георгий".
ЧЕМПИОНЫ. Как Каррера играл за "Ювентус"
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера – хранитель победных традиций "Ювентуса", которому 3 июня играть в финале Лиги чемпионов против "Реала". Без него туринцы главный евротрофей не выигрывали.
ФИНАЛ. 12 бросков – 5 голов
"Питтсбург" позволил "Нэшвиллу" отыграть три шайбы, но все-таки одержал победу в первом матче финала Кубка Стэнли. Она получилась самой удивительной для "Пингвинз" в плей-офф.
ОБЪЯСНЕНИЕ. Ноль бросков за 37 минут: что это было?
Корреспондент "СЭ" Игорь ЕРОНКО подводит итоги первого матча финала Кубка Стэнли. И разбирает главную аномалию игры.
МАТЧ. Кузнецов пощекотал нервы Маррэю
На Roland Garros Андрей Кузнецов в четырех сетах уступил в первом круге лидеру мирового рейтинга Энди Маррэю. Россиянин навязал борьбу британцу, но потом у него закончились силы – 4:6, 6:4, 2:6, 1:6.