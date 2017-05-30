Ожидание Манчини, сборная в сборе, победа Малкина

Сегодня. Питтсбург. "Питтсбург" - "Нэшвилл" - 5:3. "Пингвины" Евгения МАЛКИНА (слева) стартовали с аномальной победы. Фото AFP

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру вторника, 30 мая.

ОЖИДАНИЕ. Манчини в "Зените": что известно на данный момент

Главное о назначении итальянца Роберто Манчини на пост главного тренера "Зенита". О подписании контракта должно быть объявлено в ближайшее время.

МЕТОДЫ. Дорого, ярко и стильно

"СЭ" описывает специфику работы Роберто Манчини, который в следующем сезоне должен стать вторым тренером-итальянцем в РФПЛ. Все, что нужно знать о стиле и схеме игры специалиста, его трансферах и отношениях с футболистами.

СБОРНАЯ. "Гиля, ты бразилец или индус?"

Сборная России провела первую тренировку в полном составе. Спецкоры "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ и Гоша ЧЕРНОВ – о рабочем дне команды, после которого Роман Зобнин заверил: во время занятий никто никого не жалеет, а многолетний товарищ Станислава Черчесова рассказал кое-что о горячей молодости главного тренера российской сборной.

ЗАЩИТА. Джикия как новая надежда

Станислав Черчесов вызвал сразу семь центральных защитников для подготовки к Кубку конфедераций. Оцениваем шансы каждого из наследников Игнашевича и братьев Березуцких. Один из них, Георгий Джикия, в интервью "СЭ" отрезал: "Я – не надежда. Я – Георгий".

ЧЕМПИОНЫ. Как Каррера играл за "Ювентус"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера – хранитель победных традиций "Ювентуса", которому 3 июня играть в финале Лиги чемпионов против "Реала". Без него туринцы главный евротрофей не выигрывали.

ФИНАЛ. 12 бросков – 5 голов

"Питтсбург" позволил "Нэшвиллу" отыграть три шайбы, но все-таки одержал победу в первом матче финала Кубка Стэнли. Она получилась самой удивительной для "Пингвинз" в плей-офф.

ОБЪЯСНЕНИЕ. Ноль бросков за 37 минут: что это было?

Корреспондент "СЭ" Игорь ЕРОНКО подводит итоги первого матча финала Кубка Стэнли. И разбирает главную аномалию игры.

МАТЧ. Кузнецов пощекотал нервы Маррэю

На Roland Garros Андрей Кузнецов в четырех сетах уступил в первом круге лидеру мирового рейтинга Энди Маррэю. Россиянин навязал борьбу британцу, но потом у него закончились силы – 4:6, 6:4, 2:6, 1:6.