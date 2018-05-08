Овечкин снял проклятие. Медведева не пошла по пути Липницкой. Глушаков не нужен сборной?

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру вторника, 8 мая.

НАКОНЕЦ-ТО! Кузнецов снял проклятие "Вашингтона"! Овечкин впервые в жизни сыграет в финале "Востока"

"Вашингтон" обыграл "Питтсбург" (2:1 ОТ) благодаря голу Евгения Кузнецова и вышел в финал Восточной конференции. Александр Овечкин впервые в своей карьере сыграет в третьем раунде Кубка Стэнли. Матч получился роскошнейшим!

ЧЕМПИОН УСТАЛ. Что будет дальше с командой Малкина и Кросби?

Вылет двукратного действующего обладателя Кубка Стэнли уже во втором раунде плей-офф выглядит катастрофой только на бумаге. Наверное, обидно проиграть команде, которая столько лет считалась твоим клиентом и по сравнению с прошлым годом стала послабее, если отталкиваться от качества состава. Но уже прошлым летом, когда Сидни Кросби и Евгений Малкин в третий раз за карьеру с восторгом поднимали главный трофей лиги, стало понятно, что "Питтсбург" ждут колоссальные трудности.

ТЕМА МЕСЯЦА. Развод Медведевой и Тутберидзе. 10 главных вопросов по теме

Расставание самого успешного российского тренера Этери Тутберидзе со звездной ученицей Евгенией Медведевой – главное событие мая в фигурном катании. А возможно и во всем российском спорте. Олег ШАМОНАЕВ детально разбирает кризис отношений специалиста со своей ученицей.

МНЕНИЕ. Максим Траньков: "Медведева не захотела повторить путь Липницкой. Поэтому она и ушла от Тутберидзе"

Олимпийский чемпион Сочи-2014 Максим Траньков объяснил, почему Евгения Медведева приняла решение уйти от тренера Этери Тутберидзе и начать сотрудничество с канадцем Брайаном Орсером.

ЗАСЛУЖИЛ? Дзюба, скорее всего, вернется в сборную

Как стало известно "СЭ", 29-летний форвард Артем Дзюба, арендованный "Арсеналом" у "Зенита" до конца сезона-2017/18, будет включен в расширенное число кандидатов в сборную России на участие в ЧМ-2018. Вместе с тем, в "список 35", по нашим данным, войдут хавбек "Динамо" Александр Ташаев, форвард ЦСКА Федор Чалов. В нем же, наряду с партнерами по клубу, окажутся 30-летние спартаковцы – полузащитник Денис Глушаков и защитник Дмитрий Комбаров – но оба, по всей видимости, останутся в резерве и не поедут на сбор, состав на который должен быть объявлен 11 мая.

ГЕРОЙ. Юрий Семин: "Я – молодой тренер!"

Гостем авторской программы Александра ЛЬВОВА "Начистоту" и его коллеги обозревателя "СЭ" Игоря РАБИНЕРА стал главный тренер "Локомотива", неожиданно для многих ставшего чемпионом России уходящего сезона.

ТРОФЕЙ. Кубок для никого

В среду в Волгограде состоится самый удивительный финал национального турнира в российской истории – середняк ФНЛ и аутсайдер премьер-лиги выяснят, кому достанется второй по значимости трофей нашего футбола.

АНАЛИТИКА. "Спартак" вышел из кризиса. Что изменил Каррера

После трех поражений подряд "Спартак" одержал две сухие победы – над "Амкаром" (2:0) и "Ростовом" (2:0). Без Пилипчука, Глушакова и Комбарова. Массимо Каррера сделал несколько важных перестановок в составе и расстановке. Михаил БОРЗЫКИН рассказывает о них подробно.

ЗАМЕНА. Спорт теперь заодно с культурой

В структуре нового правительства России спорт планируется объединить с вопросами культуры. Такое решение принял кандидат на пост премьер-министра РФ Дмитрий Медведев, представивший структуру кабинета министров, который начнет работу в самое ближайшее время. Виталий Мутко, на протяжении полутора лет отвечавший в правительстве за спорт, туризм и молодежную политику, переброшен на направление строительства. А пост вице-премьера по вопросам культуры и спорта предложен Ольге Голодец, которая ранее курировала социальную сферу.

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