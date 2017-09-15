Овечкин сдался, Слуцкого настиг кризис и Россия ждет Сербию

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру пятницы, 15 сентября.

СИСТЕМА ПОБЕДИЛА. Худший год в карьере Овечкина

Конец. Сага "Александр Овечкин против НХЛ" наконец-то официально закончена, оставив позади слухи, домыслы и виртуальные спекуляции, которые начинались с "а что если". Ожидаемое решение ИИХФ запретить игрокам из заокеанской лиги приезжать в Корею перевело россиянина из полупозиции, в которой каждое движение в сторону равносильно капитуляции, в другое, простое, но не более приятное состояние.

ЕВРОБАСКЕТ. Россия vs Сербия: реванш или ремейк?

Сегодня сборная России в полуфинале Евробаскета сыграет с сербами. Эту команду мы уже побеждали на групповом этапе турнира, но новое противостояние пройдет на совершенно другом уровне. "СЭ" выделил три главных вопроса предстоящего сражения.

КОЛОНКА КАЗАКОВА. Кризис "Халла" – что же ждет Слуцкого?

Команда Леонида Слуцкого после неплохого старта стала играть хуже, пошли поражения – в том числе и разгромные. Но к тренеру у болельщиков по-прежнему претензий меньше, чем к владельцам – семье Алламм. Тех ненавидят за многое: и за вылет из премьер-лиги, и за попытку переименовать "Халл". А больше всего – за жадность. Какая судьба ждет российского специалиста?

МНЕНИЕ. Разделите Лигу чемпионов!

Все топ-клубы на старте нового розыгрыша одержали разгромные победы, в очередной раз продемонстрировав гигантскую пропасть между ними и всеми остальными. Как вернуть Лиге чемпионов интригу?

ГОСТЬ "СЭ". Валерий Сарычев. Шин Уй Сон и корейский договорняк

В гостях у "СЭ" побывал бывший вратарь московского "Торпедо", который уже 25 лет живет и работает в Корее. Отыграв последний чемпионат Советского Союза (его "Торпедо" стало третьим и вышло в Кубок УЕФА), Сарычев уехал в Корею – на просмотр в "Ильву". В 32 года. Тогда сложно было представить, что в Корее Валерий отыграет еще около 10 лет, станет лучшим вратарем лиги, перейдет на тренерскую работу и даже получит гражданство.

ЭКЗОТИКА. "Одноклубники работают на заводе. Слесарями". Наш человек в Монголии

Удивительная история Михаила Зайцева – 24-летнего российского полузащитника, который этой весной круто сменил вектор карьеры и уехал в экзотический чемпионат. Он – воспитанник петербургского футбола, игрок одного из лидеров чемпионата Монголии, "Хангарьда".

ПОДДЕРЖКА. Сергей Фурсенко: "Дзюба подтянулся. Гол придаст ему уверенности"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко подвел итоги игры с "Вардаром", оценил дебют Михи Мевли и рассказал об оригинальном подарке для болельщика.

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