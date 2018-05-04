Овечкин проиграл, Каррера гасит ситуацию с Пилипчуком, Тарасов угодил в скандал

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру пятницы, 4 мая.

БИТВА. Малкин ответил Овечкину победной шайбой в прыжке. А закончилось все дракой

Новость о трехматчевой дисквалификации нападающего "Вашингтона" Тома Уилсона за атаку в голову форварда "Питтсбурга" Зака Эстон-Риза в третьей встрече, кажется, всерьез заняла умы участников серии. Без Уилсона на льду хоккеисты "Питтсбурга" чувствовали себя куда свободнее и спокойнее, чем в прошлых встречах. В итоге уверенная победа действующих чемпионов – 3:1. Счет в серии сравнялся (2-2), теперь все продолжится в Вашингтоне.

РАСКЛАДЫ. "Локо" или "Спартак": как красно-белым сохранить титул?

До окончания чемпионата России остается всего два тура. И бесспорным фаворитом выглядит "Локомотив". Команде достаточно одержать хотя бы одну победу в двух оставшихся встречах или ни разу в них не проиграть. Однако календарь у "Локо" не из простых. А что же "Спартак" и остальные – расскажем в раскладах.

ТЕРПЕНИЕ. Почему Каррера – красавчик, и кто кому скажет спасибо

Объясняем, почему главный тренер "Спартака" берет верх во внутриклубной борьбе. После вчерашнего заявления отношение к Роману Пилипчуку глобально поменялось. Тогда как вокруг Карреры фанаты готовы снова сплотиться. А знаете почему? Не только потому, что Массимо стал первым после Олега Романцева тренером, при котором "Спартак" стал чемпионом. Просто он ведет себя по-мужски – вот так все просто и банально. Создал суперобраз без всяких пиарщиков.

ЧМ-2018. Сильнейшая сборная – Швеция, а не Канада. Россия – четвертая и уступает США

Сегодня в Дании стартовал чемпионат мира по хоккею. И пока турнир только на заре стоит рассказать, за кем нужно следить особенно пристально. Михаил ЗИСЛИС сделал разбор составов топ-сборных на ЧМ.

СТАВКИ. Самый важный чемпионат мира для России. В руках сборной – судьба нашего хоккея

Этот чемпионат будет необычайно важным. Вероятно, самым значимым и определяющим для российского хоккея за последние десять лет. Победа в Квебеке в 2008 году открыла для него золотую эру: четыре титула и регулярные призовые места на чемпионатах мира, создание и взлет КХЛ и, наконец, долгожданное олимпийское золото в Пхенчахане. В настоящий момент положение дел как никогда опасное…

ЭКСКЛЮЗИВ. Матиас Краневиттер: "За спортивный результат в "Зените" отвечает вся команда"

Аргентинский полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер перед игрой с "Локомотивом" в эксклюзивном интервью "СЭ" рассказал, почему команда не достигла поставленных целей, какая атмосфера царит в раздевалке и заслуженно ли критикуют главного тренера Роберто Манчини.

СКАНДАЛ. Болельщик "Спартака" утверждает, что его ударил Тарасов. Игрок это отрицает

В редакцию "СЭ" обратился болельщик "Спартака" Андрей Измайлов. По его словам, у него случился конфликт с полузащитником "Локомотива" Дмитрием Тарасовым. Это якобы произошло 1 мая в одном из ресторанов Москвы поздно вечером, во время просмотра полуфинала Лиги чемпионов "Реал" – "Бавария". "СЭ" разбирается в ситуации. "Пройти мимо", проигнорировав обращение болельщика, мы не имели права – из-за серьезности обвинений, предъявляемых с его стороны.

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