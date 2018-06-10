Овечкин отрывается в Америке, Роналду мерзнет в России

Александр ОВЕЧКИН не расстается с Кубком Стэнли после победы в финале НХЛ. Фото USA TODAY Sports

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 10 июня.

ЧЕМПИОН. Овечкин пьет вниз головой и спит с Кубком Стэнли

Радость Александра Овечкина после долгожданной победы с "Вашингтоном" в плей-офф НХЛ не знает границ. С момента финальной сирены в матче с "Вегасом" хоккеист попросту не расстается с Кубком Стэнли, поет, танцует и даже купается в бассейне. "Ох уж этот сумасшедший русский" – примерно так говорят об Александре Великом свидетели его отрыва.

ЧЕМПИОНАТ МИРА. Роналду согрели болельщики

В субботу в подмосковный Жуковский прилетели две главные звезды мирового футбола, которые во время чемпионата мира будут базироваться недалеко друг от друга – Криштиану Роналду с Португалией поселился в Кратове, а Лионель Месси с Аргентиной – в Бронницах. В воскресенье Роналду под холодным дождем вышел на первое, открытое занятие.

СУПЕРВЕТЕРАН. Игнашевич передал привет 45-летнему вратарю сборной Египта

Сборная России после субботнего открытого занятия на стадионе ЦСКА в Москве продолжила работу в Новогорске. Защитник сборной России Сергей Игнашевич ответил на вопросы журналистов и оценил свой возраст применительно к чемпионату мира.

СОПЕРНИК. Хватит хвалить Саудовскую Аравию!

Корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ не разделяет многочисленных восторгов от игры ближайшего соперника сборной России по групповому этапу чемпионата мира. Он заявляет: эта сборная – очень слабая.

ФАН-ЗОНА №1. Воробьевы горы

Московский фестиваль болельщиков открылся на Воробьевых горах большим концертом, который продлится до позднего вечера. Фан-зона расположена перед МГУ имени Ломоносова с видом на главную арену ЧМ-2018 "Лужники".

ПРОБЛЕМА. Наш футбол тонет в год чемпионата мира

Крушение "Тосно" и "Амкара" – это очень, очень плохо. Сергей ЕГОРОВ – о темной стороне нашего футбола с пожеланием: доброго здоровья и пусть вас хранит Господь.

ХОККЕЙ. "Теперь мы долго будем проигрывать канадцам"

Большое интервью известного детского тренера Геннадия Курдина. Первый наставник Кучерова и Гусева – откровенно о нашем хоккее.

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