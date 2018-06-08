Овечкин – легенда навсегда, сборная маленьких Черчесовых и жгучий Цвейба

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру пятница, 8 июня.

№1. Капитан. Легенда. Чемпион. Овечкин – лучший!

Самый гениальный в мире актер не смог бы передать все чувства и переживания, которые охватили Александра Овечкина в последние минуты пятого матча. Его дикий рык и фонтан эмоций после финальной сирены лучше всего говорят о том, что для капитана "Вашингтона" значила эта победа. Более счастливого человека в этот момент на земном шаре, наверное, не было. Ови – обладатель Кубка Стэнли! Наконец-то!

АНАЛИТИКА. Александр Великий изменился. И это сделало "Вашингтон" чемпионом

Что нужно, чтобы стать самым эффективным снайпером НХЛ в 32 года? Перестать заниматься не своим делом. Отдать шайбу тому, кто лучше ее возит. И искать для себя свободное пространство, где тебя обязательно найдут. Овечкин – первый с 1981 года лучший снайпер как регулярного чемпионата, так и плей-офф, поднявший над головой Кубок Стэнли. Игорь ЕРОНКО восхищается нашим суперснайпером.

ВЕТЕРАН. "Надеюсь, теперь Овечкин побьет рекорд Гретцки". Фетисов – о "Вашингтоне", Кузнецове и призе MVP

Двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли (один – как тренер) Вячеслав Фетисов поздравил Александра Овечкина и его "Вашингтон" с победой в Кубке Стэнли. И выделил ключевые момент в победе, которая уже в первый день стала легендарной.

ГЕРОИ. Русский Кубок Стэнли. От "Рейнджерс" до "Вашингтона"

После того, как "Вашингтон" впервые в истории выиграл плей-офф НХЛ выиграл главный трофей заокеанского хоккея, "СЭ" вспоминает, кто еще из наших соотечественников поднимал 15-килограммовую чашку над головой.

ЭКСКЛЮЗИВ. Дик Адвокат: "Мы тоже ругались с Денисовым. Но всегда находили общий язык"

У 70-летнего Адвоката был насыщенный сезон. В первой половине он спасал от катастрофы сборную Голландии – пытался ее вывести на ЧМ, но не смог, хотя выступил достойно. А уже зимой его позвали выручать роттердамскую "Спарту", которая плелась на последнем месте в голландской лиге. Дик вполз в стыки, прошел один раунд, но в главном матче все же проиграл, "Спарта" вылетела. Мэтр в эксклюзивном интервью "СЭ" рассказал о себе и поделился своим взглядом на сборную России.

СМЕШНО. Сборную вытащат хейтеры. Теперь это команда маленьких Черчесовых

Вчера Кутепов ушел по-английски – на середине интервью. Не выдержал нескольких неприятных вопросов подряд. Следом пару раз всегда вежливый Зобнин огрызнулся. А уже сегодня Смолов обрубил заход корреспондента о неудачной игре форварда (0 ударов в створ в двух матчах) фразой "Я хорошо сыграл". Наконец-то! Хоть что-то выбило команду из сонного равновесия.

"РАЗГОВОР ПО ПЯТНИЦАМ". Ахрик Цвейба: "Юран схватил меня за лицо. Пришлось драться"

Героем постоянной рубрики "СЭ" стал Ахрик Цвейба – защитник, сыгравший за четыре национальные сборные. Он рассказал множество уникальных историй и честно признался, что когда-то ему убавили год в паспорте.

ПРОПАСТЬ. "Амкар" может исчезнуть

С большой долей вероятности, у "Амкара" в субботу может быть отозвана лицензия на право участия в премьер-лиге. Если это случится, клуб не будет заявляться и в первенство ФНЛ. Не исключено, что "Амкар" прекратит существование вообще.

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