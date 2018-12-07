Овечкин – №1, Загитова – пока №2, Логинов – №3

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру пятницы, 7 декабря.

#1. Овечкин – лучший снайпер НХЛ! А еще он установил рекорд всех времен

Александр Овечкин продолжает забирать рекорды у легенд прошлых лент, сегодня он сам живая легенда. Вот и минувшей ночью в игре с "Аризоной" Великий установил рекорд на все времена.

#2. Кихира нанесла удар. Чем ответит Загитова?

Мы ждали этой дуэли – Алина Загитова против Рики Кихиры или, как ее уже оуспели окрестить, оригинальная Загитова против японской – и мы ее получили. Во всей красе. И в произвольной программе будет еще интереснее. А пока россиянка, увы, вторая…

#3! Логинов стал третьим в спринте на этапе Кубка мира в Поклюке

Россиянин Александр Логинов завоевал бронзу в спринте на первом этапе Кубка мира в Поклюке. Результат 26-летнего спортсмена составил 24 минуты 2,7 секунды. Отставание от первого места – 16,4 секунды. Первым стал норвежец Йоханнес Бе – его результат составил 23 минуты 46,3 секунды. Вторым стал француз Антонен Гигонна с отставанием 16,1 секунды.

ЭКСКЛЮЗИВ. Ильзат Ахметов: "Повторить путь Головина? Хотелось бы пройти свой"

Детская футбольная лига назвала полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова лучшим молодым футболистом премьер-лиги 2018 года. После победы в голосовании 20-летний футболист ответил на вопросы "СЭ".

"БУТЫРКА". "Однажды спас брату жизнь. Смешная история". Александр Кокорин – от сумы до тюрьмы

Одна из главных надежд "Зенита" и сборной России почти два месяца находится в заключении в СИЗО – и пробудет там еще минимум столько же. В среду Тверской суд Москвы продлил арест Александра Кокорина и Павла Мамаева до 8 февраля. Хроника жизни Кокорина – в материале "СЭ".

МАТЧ ТУРА. Сергей Семак: "Отрыв от преследователей – это хорошо, но главное – как ты играешь"

Главный тренер "Зенита" на пресс-конференции перед матчем 17-го тура премьер-лиги с "Рубином" (9 декабря) отметил, что команда разобрала поражение в Туле и готова бороться с казанцами за победу.

БОМБА. "У меня – полуженская профессия". Огненное интервью Евгения Трефилова

Сборная России переехала из Нанси в Нант. Здесь второй этап чемпионата Европы и проведет. Пока все, тьфу-тьфу, нормально. Мы на первом месте в группе. Одержим две победы в трех предстоящих матчах – будет полуфинал. Приехал спецкор "СЭ" в гостиницу, где живет сборная. Евгений Трефилов к просьбе об интервью отнесся скептически. А получился – огонь.

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