Отрыв "Зенита", скандал в судействе и будущее Панарина

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру вторника, 19 сентября.

ГОНКА. Минус 11 от "Зенита". ЦСКА смог. Сможет ли "Спартак"?

Вчера в заключительных матчах 10-го тура "Зенит" разгромил "Уфу" (3:0), а "Локомотив" неожиданно уступил дома "Амкару" (0:1). В день, когда проводили свои встречи лидеры чемпионата, "Спартак" решил завершить разговоры о кризисе в команде – друг за другом выступили Леонид Федун, Массимо Каррера, Сергей Родионов, Наиль Измайлов и Денис Глушаков.

ПЕРВЫЕ ИТОГИ. 10 главных событий 10 туров премьер-лиги

Прошла треть чемпионата России-2017/18. Время подвести промежуточные итоги и разобраться в суперстарте "Зенита", провале "Спартака" и фаворитах чемпионата. В общем, "СЭ" вспоминает все самое яркое и интересное, что случилось в первой трети сезона.

СКАНДАЛ. Андрей Будогосский: "Судейским майданом руководит человек, изгнанный из РФС"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский комментирует слухи об оппозиции, которая раскачивает лодку и хочет его отставки. По традиции в большом количестве перлы и незабываемые цитаты.

ОЦЕНКА. Андрей Кобелев: "Кокорин должен был так играть еще три года назад"

Бывший полузащитник "Зенита" Андрей Коблев оценил страт бывшего клуба. В то же время он объяснил сверхудачную игру Александра Кокорина на старте нового сезона и порассуждал о проблемах "Спартака".

РЕЙТИНГ "СЭ". Бакланы за Кокорина

Традиционная рубрика "СЭ", где мы подводим итоги минувшего тура чемпионата России по футболу. В то же время тур получился богатым на события – это и сложная ситуация в "Спартаке", и скандал в матче с "Локо", и, конечно, отрыв "Зенита".

ПАНАРИН. "Чикаго" – это прошлое НХЛ, "Коламбус" – будущее

Один из самых ярких российских игроков НХЛ Артемий Панарин, в межсезонье обменянный из "Чикаго" в "Коламбус", имеет все данные, чтобы стать лидером в новой для себя команде и сохранить за собой статус звезды. Потянет ли Панарин в "Коламбусе", оставшись без прежних партнеров по "Чикаго" Артема Анисимова и Патрика Кейна – в межсезонье этот вопрос поднимался десятки раз. И "СЭ" на него ищет ответ.

ГОСТЬ "СЭ". Владимир Габулов: "Когда услышал про Беляева и "Спартак", попросил Макса кое о чем"

В понедельник гостем редакции "СЭ" стал голкипер тульского "Арсенала" и сборной России Владимир Габулов. Вратарь более часа откровенно отвечал на вопросы наших журналистов и рассказал много интересного про ЦСКА, "Спартак" и Кубок конфедераций-2017.

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