Откровенный Мирзаев, новое "Торпедо" и огненный Радулов

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру пятницы, 27 октября.

РАЗГОВОР ПО ПЯТНИЦАМ. Расул Мирзаев: "Искупаю грехи"

В бойцовском мире он был известен давно, а все остальные узнали о нем после стычки у ночного клуба "Гараж". Когда один участник, Иван Агафонов, оказался в могиле, а другой, Расул Мирзаев, – в тюрьме. Душераздирающая история чемпиона мира по MMA и боевому самбо в свежем "Разговоре по пятницам".

КОЛОНКА КАЗАКОВА. Что ждет "Торпедо"

Как известно, у "Торпедо" появились новые серьезные владельцы. Кажется, жизнь в столичной команде должна наладиться. Постоянный колумнист "СЭ" Илья КАЗАКОВ рассказывает, что ждет легендарный клуб в самое ближайшее время.

НЕОЖИДАННО. "Саша поступил не по-братски и не по-божески". Конфликт между братьями Емельяненко

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко дал скандальное интервью, в котором жестко высказался в адрес тренеров и команды Федора, в частности, касательно своего боя с Мирко Крокопом в 2004 году. В ответ Федор написал открытое письмо, в котором обвинил Александра во лжи и неблагодарности и потребовал, чтобы тот не смел оскорблять его близких. Тренер Федора Владимир Воронов прокомментировал скандальную ситуацию.

ЭКСКЛЮЗИВ. Гильерме: "Фернандеш круче Паредеса!"

Наверное, это уже моветон – писать о том, что Гильерме отвечал на вопросы по-русски. Но как тут не восхищаться, если всякий раз его речь все лучше и лучше? Вратарь "Локомотива" рассказал о самом принципиальном сопернике, лучшем матче сезона и сборной России.

ИГРЫ-2018. Олимпийская Канада из КХЛ. Стоит ли ее бояться?

У Канады нарисовался прообраз олимпийской команды после объявления состава на Кубок "Карьяла". Человек 15 с весьма большой долей вероятности окажутся в Пхенчхане. Опасной ли получается команда у заклятого соперника России – рассказывает Игорь ЕРОНКО в своей постоянной рубрике "Большая двадцатка".

ЗВЕЗДЫ. Крах "Вашингтона" и лучший матч Радулова

Ночь за океаном получилась богатой на события. "Вашингтон" Александра Овечкина потерпел крушение, а звезда "Далласа" Александр Радулов набрал три очка, правда, команде это не помогло. Рассказываем и показываем все самое интересное из сильнейшей лиги мира.

БЕДА. Атака ЦСКА ужасна. В чем причины?

Для начала – чистая статистика. Вице-чемпион России и участник Лиги чемпионов в премьер-лиге делит 7-9 места по количеству забитых мячей. ЦСКА идет вровень с "Анжи" – командой из зоны вылета. И этот факт не красит махачкалинцев, а позорит москвичей. Армейцы в этом чемпионате в среднем забивают примерно гол за игру, а все нападающие за 14 туров отличились всего пять раз. Пора бить тревогу.

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