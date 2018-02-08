Олимпийские войны: Россия vs Канада, США vs КНДР. И странный вердикт CAS

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру четверга, 8 февраля.

СТРАННЫЙ ВЕРДИКТ CAS. Суд не хочет даже слушать Юскова и Кулижникова

Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) в Пхенчхане сдержала вчерашнее обещание и не стала рассматривать апелляции шести российских спортсменов с допинговой историей на решение МОК не приглашать их на Игры-2018. Арбитры заявили, что эти дела не относятся к юрисдикции CAS. В результате конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков, биатлонисты Ирина Старых и Александр Логинов, представительница шорт-трека Татьяна Бородулина и прыгун с трамплина Дмитрий Васильев потеряли даже теоретический шанс на участие в нынешней Олимпиаде.

СЮРРЕАЛИЗМ. Беспорядки из-за США и КНДР у Олимпийского парка!

Проамерикански настроенные жители Кореи устроили акцию протеста в связи с участием команды КНДР в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. В ходе акции были сожжены портреты главы северокорейской республики Ким Чен Ына, флаги КНДР и полуострова. Напомним, что именно под последним совместная делегация пройдет на церемонии открытия Олимпиады. В заметке – много видео скандала, который грянул за день до старта Игр.

ЭКСКЛЮЗИВИЩЕ. Никита Кучеров: "В семь лет родители уехали в Уругвай. Меня спас хоккей"

Никита Кучеров проводит один из лучших сезонов в карьере. Сейчас он лидер бомбардирской гонки за океаном. И вот он звездный форвард – гость страниц "СЭ". Кучеров дал откровенное интервью "СЭ"– о детстве, отъезде в 19 лет за океан и пути из юниорской лиги Канады к статусу одного из сильнейших хоккеистов мира.

ГЕРОИ. Юноши "Краснодара" не хуже "Реала". Пенальти – не в счет

"Краснодар" в серии пенальти уступил "Реалу" в матче Юношеской лиги УЕФА. Основное время встречи завершилось ничьей 0:0, а в серии пенальти были точнее испанские футболисты. Отметим, что встречу посетило 32 510 зрителей, среди которых был спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Как прошла интересная игра и как "быки" собрали столько зрителей – в нашем материале.

ОБЪЕКТИВНОСТЬ? Эмануэль Маммана: "Справиться со Смоловым и Луизом Адриану сложно, но лучший – Кокорин"

Аргентинский защитник "Зенита" на сборе в турецком Белеке дал интервью "СЭ". В нем он рассказал о главных нападающих чемпионата России, отклоненном предложении мадридского "Атлетико" и отборе мяча у Лионеля Месси. Интересное мнение футболиста, чья сборная Аргентины будет одним из фаворитов чемпионата мира в России в 2018 году.

ТАЙНАЯ СТРАТЕГИЯ. Почему российские биатлонисты пропустили тренировку

На биатлонном стадионе в Пхенчхане прошел заключительный день предолимпийских тренировок. Уже 10 февраля спортсменки выйдут на старт спринтерской гонки. Тем удивительнее, что никто из россиян – ни женская, ни мужская команда – на стрельбище в этот день так и не появились.

РОССИЯ VS КАНАДА. Олимпийская война

То, что происходит в последний год между Россией и Канадой в сфере спорта, не поддается логическому объяснению. Это противостояние, больше напоминающее войну. Правда, одна сторона постоянно атакует, а другая лишь изредка отбивается. Вот случился и новый инцидент, но уже на корейской земле.

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