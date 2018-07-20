Огромные деньги Роналду, эксклюзивный Гончаренко и уникальная история Сичинавы

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру пятницы, 20 июля.

ИНФОГРАФИКА. Один евро за каждую секунду. Сколько "Юве" платит Криштиану

Новичок "Ювентуса" приступит к тренировкам только 30 июля – требуется отдых после долгого сезона. Но ему уже начисляется зарплата. Пока вы будете знакомиться с этим материалом, каждую минуту нападающий Криштиану Роналду будет становиться богаче на 57 евро.​

ЭКСКЛЮЗИВ. Виктор Гончаренко: "Уход лидеров – не повод для паники"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко продлил контракт с армейским клубом до 2020 года. После подписания договора он ответил на вопросы "СЭ". И в частности рассказал об уходи лидеров команды, и каким будет новая армейская команда.

ПЕРЕСТРОЙКА. Гончаренко – смелый человек. В новом ЦСКА ему будет сложнее

Это будет другой ЦСКА. Совсем другой. Без Игнашевича и, скорее всего, братьев Березуцких, без Вернблума, Натхо и Мусы. И очень вероятно, без Головина. А еще можно поверить слухам об уходе Мариу Фернандеса – тогда вообще край. В общем у Виктора Гончаренко серьезный вызов. Справится ли?

ЗАГОВОР-2018. Оправдает ли бой Гассиев – Усик все ожидания?

Завтра в Москве в финале Всемирной суперсерии на ринг должны выйти Мурат Гассиев и Александр Усик – и выяснить, кто является лучшим боксером мира в своем весе. И на сегодняшний день "должны" – ключевое слово. Очень все тонко.

ГОСТЬ. Алексей Сорокин: "Стюарды, допустившие забег на поле в финале, будут наказаны"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин подвел итоги чемпионата мира в большом интервью "СЭ". В разговоре очень много новых фактор, интересных цифр и секрет того, как Россия провела самый успешный ЧМ в истории.

ЧТИВО. "Должен был играть на ЧМ-1970, но попал в тюрьму". Уникальная история Георгия Сичинавы

Юрий ГОЛЫШАК отыскал в Абхазии Георгия Сичинаву – легендарного защитника сборной СССР, бронзового призера ЧМ-1966. Наш обозреватель вместе с Дарьей ИСАЕВОЙ во время чемпионата мира исколесил Россию вдоль и поперек. Что-то в репортажи не вошло – например, из Сочи рванули они в Абхазию. Где уж ждал человек восхитительный – Георгий Сичинава.

САМОСТРЕЛ. Англия усекла трансферное окно. Теперь она в зоне риска

Клубы английской премьер-лиги этим летом раньше других закончат трансферную кампанию – перед стартом чемпионата Англии. Почему и как это может негативно сказаться на командах? Рассказывает Гоша ЧЕРНОВ.

ТРАНСФЕР. Алиссон – самый дорогой вратарь в истории. Кого приобрел "Ливерпуль"

"Ливерпуль" подписал вратаря сборной Бразилии 25-летнего Алиссона Бекера за 62,5 миллиона евро (плюс еще 10 миллионов в виде бонусов). Рассказываем историю самого дорогого голкипера в мире.

ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР. Осенний "Гран-при". У боя Емельяненко с Сонненом появилась дата

После относительно спокойного лета в смешанных единоборствах ожидается насыщенная осень. Мегабой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора пока под вопросом, зато другой большой поединок – Федор Емельяненко против Чейла Соннена – уже оформлен. Полуфинал "Гран-при" Bellator должен пройти 13 октября в Нью-Йорке.

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