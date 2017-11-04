Огненный Григорян, протест игроков "Луча", Мамун завершила карьеру

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 4 ноября.

СКАНДАЛ. "Нас не кормят, а легионеров выгнали из гостиницы за неуплату". Что творится в "Луче"?!

В домашнем матче против "Химок" игроки "Луча" устроили акцию протеста, выйдя на поле специально с опозданием 15 минут. О причинах такого решения и о том, что творится в клубе, корреспонденту "СЭ" рассказал полузащитник дальневосточной команды Дмитрий Маляка.

ЗАВЕРШЕНИЕ. Мамун простилась со спортом, но осталась в сердцах болельщиков

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова объявила, что олимпийская чемпионка-2016 Маргарита Мамун приняла решение о завершении карьеры. "СЭ" вспомнил драматичную и прекрасную историю одной из самых грациозных гимнасток в истории.

РФПЛ. "Краснодар" обыграл "Тосно", обошел ЦСКА и вышел на третье место

Матч 16-го тура чемпионата России "Тосно" – "Краснодар" завершился победой гостей – 3:1. Счет в игре на 10-й минуте открыл нападающий клуба из Ленинградской области Антон Заболотный, но дубль форварда Федора Смолова, а также гол полузащитника Юрия Газинского принесли "быкам" вторую победу кряду.

ЭКСКЛЮЗИВ № 1. Александр Григорян: "За 3 секунды вычислю того, кто сидит на стакане"

Александр Григорян дал интервью "СЭ" – о договорных матчах, "Спартаке" и примирении с журналистом.

ЭКСКЛЮЗИВ № 2. Зоран Тошич: "Я ушел из ЦСКА не из-за денег!"

Прошло уже четыре месяца, как полузащитник, отдавший армейцам семь лет, покинул клуб и перебрался в родной "Партизан". В эксклюзивном интервью "СЭ" хавбек рассказал об уровне чемпионата Сербии, поделился ожиданиями от предстоящего дерби с "Локомотивом" и рассказал об обстоятельствах ухода от красно-синих.

ПОБЕДА. Золотая погоня Загитовой и сенсация Коляды

Новая звезда сборной России Алина Загитова выиграла в Пекине свой первый в карьере взрослый этап "Гран-при".

ВОПРОС ДНЯ. Дмитрий Чернышенко: "КХЛ готова поступить так же, как НХЛ, не отпустив своих игроков на олимпиаду"

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал информацию "СЭ" о том, что лига может запретить своим игрокам участвовать в Олимпиаде. Это может произойти, если сборной России не позволят выступать в Пхенчхане под собственным флагом.

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