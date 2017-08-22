Очередной аргентинец "Зенита", новичок "Локо" и поражение Власова

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру вторника, 22 августа.

ТРАНСФЕР. Эмилиано Ригони: "Очень доволен, что я в "Зените"

Полузащитник Эмилиано Ригони прошел медобследование в Санкт-Петербурге. Накануне Хуан Крус Ольер, агент полузащитника "Индепендьенте", подтвердил "СЭ", что клуб договорился с "Зенитом" о переходе футболиста. Таким образом, аргентинец станет 13 (!) новичком сине-бело-голубых. Клуб в то же время покинули 16 (!!!) футболистов.

ГОСТЬ "СЭ". Юрий Семин: "Каждый день присылают фамилии новичков по WhatsApp"

В субботу "Локомотив" в невероятном матче добился волевой победы над "Спартаком" (4:3). А вчера главный тренер железнодорожников Юрий Семин пришел в редакцию "СЭ" и рассказал о победе над чемпионом и трансферных планах.

СЕНСАЦИЯ. Суд оставил Йохауг без Олимпиады

Спортивный арбитражный суд увеличил с 13 до 18 месяцев срок дисквалификации многократной чемпионки мира Терезы Йохауг. В результате знаменитая норвежская лыжница пропустит Олимпийские игры в Пхенчхане. Наталья МАРЬЯНЧИК комментирует решение CAS.

КХЛ. Капризов, Ковальчук и золотой запас ЦСКА. Главные выводы по армейскому дерби

Корреспондент "СЭ" Игорь ЕРОНКО подводит итоги матча за Кубок Открытия КХЛ между СКА и ЦСКА (4:2). Выводов – много, вопросов – еще больше. Что же случилось с командой Игоря Никитина, которая усилилась на астрономические суммы этим летом?

ШОК. День, когда проиграл Власов

Греко-римский турнир нынешнего мирового первенства вошел в историю еще до того, как был дан старт финальной части второго дня: на протяжении последних 64-х лет российские борцы-классики еще ни разу не возвращались с мировых первенств без золота. Но случилось именно это. Вслед за двукратным олимпийским чемпионом Романом Власовым без финала остался и второй фаворит российской сборной Артем Сурков – он выбыл в полуфинале. Такая же участь постигла еще одного потенциального финалиста Степана Мараняна.

СЛОВА. Виктор Гончаренко: "Задача ЦСКА – групповой турнир Лиги чемпионов и усиление состава"

Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко в преддверии ответного матча 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов с "Янг Бойз" ответил на все актуальные вопросы. И главное: он рассказал о трансферах клуба, вокруг которого этим летом даже слухов нет.

НОВИЧОК. "Локомотив" может подписать Эдера

По информации "СЭ", в ближайшее время "Локомотив" может решить вопрос с приобретением форварда. Как стало известно, у железнодорожников два варианта – нападающий "Зенита" Артем Дзюба и форвард "Лилля" Эдер. По всей видимости, именно с трансфером португальца связана поездка президента "Локомотива" Ильи Геркуса в Европу.

МАТЬ. Почему Азаренко не выступит в Нью-Йорке

Виктория Азаренко официально снялась с US Open из-за проблем с отцом своего ребенка. То, что муссировали слухи последние две недели, стало реальностью: потенциально одна из сильнейших теннисисток мира, едва возобновившая карьеру после декрета, снова оказалась вне игры по сугубо личным причинам. После Уимблдона – второго турнира, в котором Азаренко приняла участие, вернувшись в тур, картины идеальной семейной жизни – до того весьма популярные в соцсетях белорусской теннисистки – сменились глухой тишиной. Рассказываем, что случилось.

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