Обмен лета Смолов - Дзюба, бой года Мейвезер - Макгрегор

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 26 августа.

ОБМЕН. Смолов в "Зените", Дзюба в "Краснодаре". Как это будет

В ближайшие дни грядет громкая сделка между "Зенитом" и "Краснодаром". По информации "СЭ", до конца трансферного окна велика вероятность, что два форварда сборной России – Артем Дзюба и Федор Смолов – поменяются клубами. Разбираемся, к чему такой "бартер" может привести.

ЧЕМПИОН. Гарай, Набиуллин, Рочина. Нюансы трансферов в "Спартак"

Золотой команде Массимо Карреры нужно подкрепление. Но его все нет, хотя сентябрь совсем близко. "СЭ" о том, кто и за сколько может прийти в "Спартак" на самом финише летнего трансферного окна.

ЛИДЕР. Леандро Паредес: "Кокорин – лучший футболист России. До перехода знал только его"

В четверг "Зенит" обыграл голландский "Утрехт" и вышел в групповой турнир Лиги Европы. А накануне в Монако состоялась жеребьевка, где определились соперники петербургского клуба и "Локомотива". После нее интервью "СЭ" дал аргентинский полузащитник, один из лидеров сине-бело-голубых.

МНЕНИЕ. Почему Галицкий верит в Шалимова?

Обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР – о неудачном старте сезона в исполнении "Краснодара". Ищем ответ на вопрос, что ждет "быков" в ближайшем будущем.

РОССИЯНИН В АНГЛИИ. Слуцкий переоделся – и победил

"Халл Сити" прервал серию из трех поражений подряд уверенной победой над аутсайдером первенства Англии, "Болтоном". Российский тренер Леонид Слуцкий впервые надел на игру "тигров" в лиге спортивный, а не цивильный костюм. И выиграл крупно.

ПРОЩАНИЕ. Загадка Слепцовой. Почему она уходит?

Олимпийская чемпионка-2010 Светлана Слепцова приняла решение о завершении карьеры. По ее словам, причина очень личная, озвучить ее она готова только в воскресенье. Удивительно, что еще несколько месяцев и даже дней назад спортсменка собиралась в Пхенчхан-2018.

БОЙ. Мейвезер – Макгрегор. Все, что нужно знать

В ночь с 26 на 27 августа в Лас-Вегасе пройдет бой между непобежденным боксером, американцем Флойдом Мейвезером и главной звездой смешанных единоборств, ирландцем Конором Макгрегором. "СЭ" в одном месте собрал главное о поединке перед его началом.

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