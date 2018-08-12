Нулевое начало Смолова, безбашенный старт Слуцкого и Олимпиада без хоккея

12 августа. Оренбург. "Оренбург" – "Локомотив" – 1:0. Федор СМОЛОВ в первом матче за "Локомотив" вышел в стартовом составе, попал в штангу и был заменен по ходу второго тайма. Фото Александр ПОГРЕБНЯК, ФК "Локомотив"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 12 августа.

ЧЕМПИОН. "Локо", что с тобой?

"Локомотив" сенсационно проиграл "Оренбургу" в 3-м туре чемпионата России по футболу и опять не забил. Не помог даже приобретенный у "Краснодара" Федор Смолов. Все идет по плану или в команде Юрия Семина произошел системный сбой?

РАЗГРОМ. 5:1 – крутой дебют Слуцкого в голландской лиге!

В 1-м туре чемпионата Голландии "Витесс" разбомбил "Гронинген" (5:1). Российский тренер Леонид Слуцкий начал более чем многообещающе – его команда сразу возглавила таблицу.

УРГОЗА. Олимпиада – без хоккейного турнира

Президент ИИХФ Рене Фазель сделал важное заявление о судьбе олимпийского хоккейного турнира. У него есть четыре варианта по Играм-2022. И не все из них вам понравятся.

ВЫСОТА. Мария Ласицкене: "Нейтральный статус с каждым стартом раздражает все больше"

На чемпионате Европы по легкой атлетике Мария Ласицкене впервые взяла континентальное золото и осталась очень недовольна собой. В большом интервью "СЭ" 25-летняя спортсменка рассказала о нашем ТВ, единственном за карьеру "флажке" и цитатах тренера из Гете.

ПЛАВАНИЕ. Он шокировавал Европу

На завершившемся в Глазго чемпионате Европы по плаванию 18-летний россиянин Климент Колесников завоевал шесть медалей. Для вчерашнего школьника этот старт стал дебютным на взрослом уровне, и ознаменовался рекордами мира и России.

ЕВРОСОЮЗ. Единый чемпионат Европы: зачем он нужен?

В Глазго и Берлине завершается первый в истории объединенный чемпионат Европы по семи олимпийским видам спорта. Турнир не оправдал многих ожиданий и, вероятно, больше не состоится.

СПАРТАК. Бомба без взрывателя

В субботу красно-белые с трудом победили "Анжи", забив единственный гол, когда соперник играл вдевятером. Качество футбола разочаровало. Но так ли все однозначно?

КОММЕНТАТОР. "Переход Смолова ненормален. А трансфер Еременко – абсурд"

Популярный комментатор Георгий Черданцев – о трансферах Федора Смолова и Романа Еременко. Теперь можно закончить вообще все?

ТЕХНОЛОГИЯ. Хонда возглавил сборную Камбоджи. И продолжит играть в Австралии

Японский полузащитник австралийского клуба "Мельбурн Виктори" Кейсуке Хонда стал главным тренером и генеральным менеджером сборной Камбоджи. Командовать ею он будет по видеосвязи.

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