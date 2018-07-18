Новый ЦСКА Гончаренко, восходящая звезда "Спартака" и огромные траты гостей ЧМ-2018

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру среды, 18 июля.

ГОСТЬ. Алексей Сорокин: "Лужники" могут принять еще один финал Лиги чемпионов"

Чемпионат мира по футболу завершен и сейчас идут дня, когда необходимо подвести итоги. И для этого в редакцию "СЭ" пришел Алексей Сорокин, генеральный директор оргкомитета Россия-2018. Это его команда провела лучший чемпионат мира в истории. Как? Рассказывает он сам.

ВИЦЕ-ЧЕМПИОН. Гончаренко строит новый ЦСКА

ЦСКА не первый год испытывает кадровый голод, но сейчас, на летних сборах, ситуация обострилась до предела. По окончании прошлого сезона группа игроков (Миланов, Муса, Вернблум, Натхо и братья Березуцкие) покинули клуб или завершили карьеру. Другая группа (Акинфеев, Фернандес, Головин и Дзагоев) задержалась на чемпионате мира. При этом о Головине, кажется, уже можно забыть: он наверняка перейдет в другой клуб, о чем объявят уже скоро. Что делать? Виктор Гончаренко уже разобрался и занялся делом.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ. Не надо гнать русских футболистов в Европу! Почему вы решили, что это поможет сборной?

Отъезд Александра Головина за рубеж в общественном сознании превратился в повод для восторга. Не хватает только плясок с бубнами и земных поклонов владельцам иностранных клубов за щедрость с барского плеча. Любая попытка реализовать себя на следующем уровне похвальна для самого игрока. Но Михаил ЗИСЛИС с трудом представляет, чтобы поклонники условного "Аякса" или "Базеля" прыгают до потолка каждый раз, когда у них забирают восходящую звезду. Жесткое мнение нашего автора.

ПЕРСПЕКТИВА. Новая надежда "Спартака". Как играет Ломовицкий?

Михаил БОРЗЫКИН рассказывает об Александре Ломовицком – 20-летнем фланговом полузащитнике, который прекрасно проявляет себя на сборе красно-белых. На сборе "Спартака" Ломовицкий действительно впечатляет: играет и ярко, и зрело, как будто не выходец из дубля, а сформировавшийся в премьер-лиге футболист. На его счету уже два гола. Второй он забил в последнем спарринге с "Рударом", где в первом тайме (в перерыве его заменили) был активнее всех. Много дриблинга, ударов, проникновений в штрафную площадь; через минуту после забитого гола он мог даже оформить дубль.

ЦИФРЫ ОГРОМНЫ. Сколько болельщики потратили на ЧМ-2018?

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе на пресс-конференции рассказала, как проведение турнира отразилось на въездном и внутреннем туризме России. Приводим самые интересные факты.

ПРОВОКАЦИЯ. Наезд Далича на хорватское правительство – фейк. Как так вышло?

Быстро набравшее популярность в российских спортивных СМИ якобы открытое письмо Златко Далича, главного тренера сборной Хорватии, в котором он резко и смело критикует правительство страны, призывает политиков не пиарить себя на успехе футболистов, надевая футболки сборной, и говорит о том, что таким людям, как они, не рады в раздевалке национальной команды, оказалось фейком.

ВАУ! Чемпионат мира в действии: 26 тысяч на ФНЛ в Саранске

Чемпионат мира закончился – и через два дня начался сезон в ФНЛ. Повод для кучи стандартных шуток об истинном интересе к футболу в России. Особенно было интересно посмотреть, как примут матчи города, где совсем недавно по 40 тысяч зрителей собирали стадионы ЧМ-2018. "Балтика" играла в гостях, а вот "Мордовия" проводила игру дома – против "Нижнего Новгорода". И уже по ходу матча сообщили, что на матч пришли 28 тысяч человек! Будет ли так всегда?

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