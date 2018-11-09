Новые звезды для Семака, странная атака на Федуна и миллионы за Кононова

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру пятницы, 9 ноября.

ИНСАЙДЫ. Трансферы "Зенита": Семаку могут купить трех игроков, один из них – Луан

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференциях не раз выражал недовольство отсутствием трансферов в летний период – гуглим по запросу "Семак, трансферы" и получаем полную картину. У клуба же была своя правда. Семак объективно не является топ-тренером, назначение в "Зенит" стало для него огромным авансом, а тот состав, который есть у Питера сейчас, ни в коем случае не сдерживает творческий потенциал специалиста, по сути только начинающего свою карьеру. Но зимой все может измениться. Сергей Егоров – о раскладах селекции лидера чемпионата страны.

НОВЫЙ ТРЕНЕР. "Арсенал" и "Спартак" подписали соглашение по Кононову

По информации "СЭ", тульский "Арсенал" и "Спартак" подписали соглашение, регулирующее порядок перехода в московский клуб тренера Олега Кононова. Матч с "Анжи", который состоится сегодня, станет последним для Кононова во главе "Арсенала" – после игры он переходит на работу в "Спартак" и, вероятно, приступит к тренировкам уже после паузы на матчи сборных.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ. За что трибуны атакуют Федуна?!

С утра в четверг болельщики "Спартака" провожали Массимо Карреру, который вылетал в Италию из аэропорта Шереметьево. Градус народной любви зашкаливал – очевидцы утверждают, что давно не видели такого теплого прощания. Вечером в четверг болельщики "Спартака" подвергли обструкции владельца клуба Леонида Федуна на матче Лиги Европы с "Рейнджерс". Градус народного гнева зашкаливал – очевидцы утверждают, что давно не видели такого негатива. В то же время Вячеслав Короткин не понимает, за что фанаты критикуют владельца "Спартака".

"СПАРТАК" – "РЕЙНДЖЕРС". Матч-огонь под артобстрелом

Игорь Рабинер задается вопросом: о чем думали те фанаты "Спартака", что палили из ракетниц, а потом устраивали задымление, из-за которого рефери даже вынужден был остановить игру? Сводили счеты с Леонидом Федуном, уволившим Карреру, и с Рианчо, его заменившим? Такая версия – самая ходовая. Но какое отношение это имеет к поддержке команды?

РЕЙТИНГ УЕФА. Россия выступает лучше Франции

Игры четвертого тура еврокубков позволили России серьезно улучшить рейтинг сезона-2018/19. "Спартак" и "Краснодар" победами над "Рейнджерс" (4:3) и "Стандардом" (2:1) принесли в общей сложности четыре зачетных очка, а "Зенит" ничьей в Бордо (1:1) – одно. Наши команды поднялись в этом сезоне на восьмое место, опередив французов. Выше только четверка ведущих стран Европы (Испания, Германия, Италия и Англия), а также Сербия, Шотландия и Португалия.

"РАЗГОВОР ПО ПЯТНИЦАМ". Николай Маношин: "Жженов отодвинул стакан: "За Сталина пить не буду"

Когда-то он был великим футболистом в "Торпедо". Много ли таких осталось в живых? Наш герой да Виктор Шустиков. Все. Уйма крытых баек в свежем "Разговоре по пятницам".

СТЮАРДЕССА. Туктамышева выиграла битву акселей. Но судьи подтянули японку

В Японии на четвертом этапе серии "Гран-при" по фигурному катанию завершилась короткая программа у женщин. Лидерство захватила Елизавета Туктамышева, которая в нынешнем сезоне уже успела выиграть Skate Canada и зажечь все фигурнокатательное сообщество показательным номером. Но преимущество россиянки над соперницами мизерное.

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