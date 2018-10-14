Новые задержания футболистов, Емельяненко уничтожил американского трэштокера, Хабиб идет по пути Конора

Денис Глушаков (справа) и Георгий Тигиев (слева) - фигуранты скандальной хроники. Дмитрию Комбарову и остальным остается с ужасом следить за развитием событий. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 14 октября.

ХРОНИКА. Неделя беззакония в нашем футболе. Пожалуйста, хватит

В последние семь дней спортивные СМИ превратились в сводки МВД. Зенитовец Кокорин и краснодарец Мамаев в следственном изоляторе за избиения людей, спартаковец Глушаков с женой якобы не может поделить сотни миллионов рублей, Башкиров и Тигиев из "Крыльев" пойманы пьяными за рулем, у второго – подозрение на применение амфетамина. Что вообще происходит?!

ПРИЗНАНИЕ. Откровения отца Мамаева

Константин Мамаев в эфире программы "Итоги недели с Ирадой Зейналовой" на канале НТВ рассказал о скандале с участием своего сына и Кокорина. На этот раз искреннее обращение обошлось без непечатных слов. Все новости о заключении под стражу футболистов – по прежней ссылке в онлайне.

СБОРНАЯ. Нам нужно в элиту!

Не забудьте: в воскресенье вечером играет сборная России. В Сочи национальная команда принимает Турцию в Лиге наций. Победа приблизит ее к элитному дивизиону турнира.

БЕЗ ДЕНЕГ. "Анжи" не на что лететь в Махачкалу на игру с ЦСКА

Генеральный директор махачкалинского клуба Олег Флегонтов сообщил "СЭ", что у команды пока нет денег на авиаперелет до Махачкалы на домашний матч с ЦСКА 19 октября. Высказался и капитан команды Дмитрий Белоруков.

БЕЗ ДЕНЕГ-2. Кто забыл о словах "В Томске должен быть футбол"?

Президент Футбольной национальной лиги Игорь Ефремов в интервью "СЭ" подробно прокомментировал ситуацию в "Томи". Футболисты сибирского клуба в субботу с опозданием вышли на поле в матче 16-го тура с "Сочи" (1:0), тем самым выразив протест против задержек заработной платы.

НОКАУТ. Емельяненко – Соннен: издевательски легко

Федор Емельяненко вышел в финал Гран-при Bellator, нокаутировав Чейла Соннена. Американский трэштокер в октагоне был уничтожен стремительно. Теперь вместо реванша с Мэттом Митрионом Последнему Императору предстоит сразиться с Райаном Бейдером. И он не будет фаворитом боя.

ХАБИБ. Нурмагомедов: Мейвезер или 50 Cent?

Самый популярный российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов порадовал подписчиков социальных сетей вызовом на поединок легендарного боксера Флойда Мейвезера. Точно как побитый им Конор Макгрегор. Объясняем, почему этого боя не будет. Тем временем в Дагестан готов вылететь репер 50 Cent. Он мечтает забрать россиянина в Bellator. Или это просто игра Хабиба?

МАТЧ. Фаворит побил чемпиона: хитрейший гол Кузнецова не спас

В центральном матче игрового дня НХЛ "Вашингтон" дома уступили "Торонто" (2:4). "Кэпиталз" против "Мэйпл Лифс" не помог гол-шедевр Евгения Кузнецова.

РАЗГРОМ. Кучеров и "Тампа" устроили кошмар Бобровскому

"Тампа-Бэй" разгромила "Коламбус" в другой игре регулярного чемпионата НХЛ. 8:2 – это худший матч в карьере вратаря "Джэкетс" Сергея Бобровского.

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