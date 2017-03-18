Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 18 марта.

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ДЕРБИ. Ари – Самедов – 1:0. "Локо" – "Спартак" – 1:1

В боевом и эмоциональном центральном матче 20-го тура премьер-лиги "Локомотив" и "Спартак" до последних секунд стремились выиграть, а ничья стала справедливым исходом. Подробный материал о дерби от обозревателя "СЭ" Игоря РАБИНЕРА.

ОЦЕНКА. Ари – 7,0, Самедов – 5,5 за игру против "бывших"

"СЭ" по персоналиям разобрал встречу в Черкизове. Если бразильский экс-форвард "Спартака" Ари может занести ее себе в актив, то вернувшийся из "Локо" в родной клуб российский сборник Александр Самедов – не совсем.

ЗОЛОТО. Непробиваемый Шипулин

Россиянин Антон Шипулин выиграл гонку преследования на заключительном в сезоне этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене, опередив Мартена Фуркада и Йоханнеса Бе. Лидер сборной финишировал с флагом в руках – француз на заключительном отрезке при всем старании остался за спиной.

ПОТЕРЯ. Человек, которого уважали все

В субботу в Туле на 63-м году жизни умер прославленный защитник ЦСКА, восьмикратный чемпион СССР, популярный хоккейный ведущий Сергей Гимаев. Во время матча ветеранов он почувствовал себя плохо и уже не смог прийти в сознание.

ПАМЯТЬ. Хоккей с ним становился интереснее

Редакция "Спорт-Экспресс" выражает глубокие соболезнования родным, близким и всем, кто знал Сергея Гимаева. Журналисты "СЭ" – о том, каким мы запомним замечательного человека.

ВЫЛЕТ. Кубок Гагарина – без победителя регулярки

В плей-офф КХЛ нашло подтверждение правило: лучшая команда "гладкого" сезона не добирается до титула. В полуфинале Запада ЦСКА уступил "Локомотиву" в шести матчах.

БОЙ ВЕКА. Бокс против ММА за миллиард долларов

Флойд Мейуэзер намерен вернуться в бокс, чтобы побить бойца смешанных единоборств. Конор Макгрегор готов рискнуть контрактом с UFC, чтобы попробовать что-то противопоставить знаменитому боксеру на его территории. "СЭ" собрал самые важные факты о противостоянии века, которое вот-вот станет реальностью.

ПЕНСИЯ. Дело закрыто

Бывший главный тренер "Зенита" и сборной России Дик Адвокат объявил о том, что в конце текущего сезона завершит карьеру. Вспоминаем главные вехи длинного футбольного пути Маленького Генерала.

FOOTБОЛЬНЫЕ ЛЮДИ. Почему Бердыева не будет в сборной Черчесова

Колумнист "СЭ" Илья КАЗАКОВ – о том, реален ли вариант с привлечением Курбана Бердыева к работе в сборной России в дни чемпионата мира. Эту новость не опровергали, хотя обсуждали бурно.