Незаметный герой сборной-2018, мир в шоке от России и овации для Черчесова

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру четверга, 21 июня.

РАСКЛАД. Сборной России для первого места в группе достаточно ничьей с Уругваем

Сборная России займет первое место в группе А чемпионата мира-2018 в случае, если не проиграет команде Уругвая в матче 3-го тура группового турнира. Это стало ясно после того, как Уругвай обыграл Саудовскую Аравию в Ростове-на-Дону – 1:0. У россиян и уругвайцев по шесть очков, они гарантированно выступят в плей-офф мирового первенства. Однако у сборной России лучше разность забитых/пропущенных мячей – "+7" против "+2". Соответственно в турнирной таблице российская команда находится выше.

ПЛЕЙ-ОФФ. Россия на ЧМ-2018: Испания или Португалия?

Так и должно быть на домашнем чемпионате мира. Мы – первые! Первые сыграли, первые одержали победу, первые вышли в 1/8 финала. Матч с Уругваем определит, останемся ли первыми в группе, но согласитесь, игра в Самаре в любом случае будет восприниматься как праздник.

АНАЛИЗ. Незаметный герой сборной России

Атакующие игроки ценятся выше: они дают результат и создают шоу. Гол, пас, дриблинг – все на виду. Не надо напрягать глаза, выискивая какие-то полезные действия на поле вроде отбора, перехвата и просто идеально выбранной позиции. Поэтому таких игроков часто незаслуженно обделяют вниманием. Так и сейчас: вся страна обсуждает Головина, оставив остальных на периферии сознания. Герой – один, остальные – его помощники.

ВАУ! Он предсказал 5:0 с саудовцами и 3:1 с Египтом. Ловите прогноз на Уругвай

Пользователь Твиттера Jin Dagon сегодня стал популярным. Пользователи социальной сети обнаружили и распространили его твит с прогнозом на игры сборной России, опубликованный накануне старта чемпионата мира по футболу-2018. Там он спрогнозировал, что сборная России победит Саудовскую Аравию со счетом 5:0, а Египет – 3:1. Так и вышло. Но как?!

ЭКСКЛЮЗИВ. "Хочу играть в НХЛ долго, но в США не останусь". Дмитрий Орлов – о Кубке Стэнли, Знарке и Трампе

Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов был одним из лучших в составе команды в Кубке Стэнли-2018. В итоге ему покорился долгожданный трофей. Но сегодня он уже в Москве, где с ним встретился Алексей ШЕВЧЕНКО.

ОЖИДАЕМО. "Даже полицейские милые". Мировые СМИ поражены Россией

Первые впечатления гостей чемпионата мира–2018 уже схлынули, но журналисты многих изданий продолжают говорить о том, как сильно они ошибались в своей оценке того, как живется в России. И по-прежнему восхищаются.

ЗАСЛУЖИЛ. Черчесова уже встречают аплодисментами

Результат решает. Неделю назад сборную России модно было критиковать. Теперь ей принято восхищаться. Ну когда такое было, чтобы перед началом тренировки с трибуны, где расположились журналисты, раздавались аплодисменты при появлении на поле главного тренера? Станислав Черчесов, показалось, даже немного смутился: помахал рукой и тут же опустил взгляд.

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