"Несливочный" "Спартак", откровенный Федун и уникальный Садырин

ЧЕМПИОН. Каррера и игроки: разрыв?
Обозревателю "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ стали известны подробности разговора главного тренера "Спартака" Массимо Карреры с командой после матча 10-го тура премьер-лиги с "Тосно" в Санкт-Петербурге (2:2). По данным нашего журналиста, итальянский специалист спросил своих футболистов: "Вы хотите, чтобы я ушел? Вы специально так делаете?" После этих слов Каррера разбил какой-то предмет и вышел из раздевалки. Рассказываем, что происходит в команде-чемпионе.
РЕЧЬ. Леонид Федун. Интервью владельца "Спартака"
Президент красно-белого клуба объяснил, что происходит с командой в первой трети чемпионата. Напомним, чемпион после 10 туров занимает восьмое место, набрав 13 очков, и на 8 отстает от лидирующего "Зенита", который сегодня встречается с "Уфой". После такого же отрезка прошлого сезона команда Массимо Карреры шла первой с 22 очками…
ПАВЕЛ САДЫРИН. Первый и единственный
К 75-летию со дня рождения Павла Садырина Евгений ЗЫРЯНКИН написал замечательный текст, в котором объяснил уникальность этого тренера. Потрясающая история.
ШВЕД VS ВОРОНЦЕВИЧ. Почему они поссорились и как помирились
Главный скандальный момент воскресного матча за 3-е место чемпионата Европы между сборными России и Испании оказался вне зоны видимости. "СЭ" разбирается в конфликте двух лидеров нашей команды – защитника Алексея Шведа и форварда Андрея Воронцевича.
ГРУСТЬ… Памяти Зураба Соткилавы
Сегодня на 81-м году жизни в Москве после продолжительной болезни скончался оперный певец, народный артист СССР Зураб Соткилава. "СЭ" вспоминает интервью с артистом, выигрывавшим чемпионат СССР по футболу в составе тбилисского "Динамо", для рубрики "Разговор по пятницам". Беседа была опубликована в июне 2013 года под заголовком "Месхи на мне отрабатывал финты".
ПРОБЛЕМА. Травмы в "Спартаке". Их очень много
В воскресном матче с "Тосно" защитник "Спартака" Георгий Тигиев получил травму и был заменен. Сегодня после комплексного обследования 22-летнего россиянина подтвержден первоначальный диагноз – разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава. По словам руководителя медицинского департамента московского клуба Михаила Вартапетова, в ближайшее время Тигиев отправится в Рим, где 25 сентября ему будет сделана операция. Всего в этом сезоне у красно-белых около 10 травмированных.
АБСУРД. Зачем Барбадосу изгонять Россию с Олимпиады
Еще 12 национальных антидопинговых агентств присоединились к инициативе Института национальных антидопинговых организаций (iNADO) по отстранению России от участия в Олимпиаде 2018 года. Скандальное письмо подписали антидопинговые организации, представляющие Багамские острова, Барбадос, Французское сообщество Бельгии, Эстонию, Фландрию (Бельгия), Гватемалу, Исландию, Польшу, Пуэрто-Рико, Сан-Марино, Испанию и Швейцарию. Это когда-нибудь закончится?
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shpasic
так вот, почему Спартак - "Русский Реал"! потому что "сливочные"!
20:27