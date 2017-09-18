"Несливочный" "Спартак", откровенный Федун и уникальный Садырин

Вчера красно-белые упустили победу над игравшим вдесятером "Тосно", ведя со счетом 2:0 еще за четыре минуты до финального свистка. Действующий чемпион страны попал в кризис. И выход из него пока не найден. Фото "СЭ"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельника, 18 сентября.

ЧЕМПИОН. Каррера и игроки: разрыв?

Обозревателю "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ стали известны подробности разговора главного тренера "Спартака" Массимо Карреры с командой после матча 10-го тура премьер-лиги с "Тосно" в Санкт-Петербурге (2:2). По данным нашего журналиста, итальянский специалист спросил своих футболистов: "Вы хотите, чтобы я ушел? Вы специально так делаете?" После этих слов Каррера разбил какой-то предмет и вышел из раздевалки. Рассказываем, что происходит в команде-чемпионе.

РЕЧЬ. Леонид Федун. Интервью владельца "Спартака"

Президент красно-белого клуба объяснил, что происходит с командой в первой трети чемпионата. Напомним, чемпион после 10 туров занимает восьмое место, набрав 13 очков, и на 8 отстает от лидирующего "Зенита", который сегодня встречается с "Уфой". После такого же отрезка прошлого сезона команда Массимо Карреры шла первой с 22 очками…

ПАВЕЛ САДЫРИН. Первый и единственный

К 75-летию со дня рождения Павла Садырина Евгений ЗЫРЯНКИН написал замечательный текст, в котором объяснил уникальность этого тренера. Потрясающая история.

ШВЕД VS ВОРОНЦЕВИЧ. Почему они поссорились и как помирились

Главный скандальный момент воскресного матча за 3-е место чемпионата Европы между сборными России и Испании оказался вне зоны видимости. "СЭ" разбирается в конфликте двух лидеров нашей команды – защитника Алексея Шведа и форварда Андрея Воронцевича.

ГРУСТЬ… Памяти Зураба Соткилавы

Сегодня на 81-м году жизни в Москве после продолжительной болезни скончался оперный певец, народный артист СССР Зураб Соткилава. "СЭ" вспоминает интервью с артистом, выигрывавшим чемпионат СССР по футболу в составе тбилисского "Динамо", для рубрики "Разговор по пятницам". Беседа была опубликована в июне 2013 года под заголовком "Месхи на мне отрабатывал финты".

ПРОБЛЕМА. Травмы в "Спартаке". Их очень много

В воскресном матче с "Тосно" защитник "Спартака" Георгий Тигиев получил травму и был заменен. Сегодня после комплексного обследования 22-летнего россиянина подтвержден первоначальный диагноз – разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава. По словам руководителя медицинского департамента московского клуба Михаила Вартапетова, в ближайшее время Тигиев отправится в Рим, где 25 сентября ему будет сделана операция. Всего в этом сезоне у красно-белых около 10 травмированных.

АБСУРД. Зачем Барбадосу изгонять Россию с Олимпиады

Еще 12 национальных антидопинговых агентств присоединились к инициативе Института национальных антидопинговых организаций (iNADO) по отстранению России от участия в Олимпиаде 2018 года. Скандальное письмо подписали антидопинговые организации, представляющие Багамские острова, Барбадос, Французское сообщество Бельгии, Эстонию, Фландрию (Бельгия), Гватемалу, Исландию, Польшу, Пуэрто-Рико, Сан-Марино, Испанию и Швейцарию. Это когда-нибудь закончится?

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