Наказание "Спартака", новые признания Родченкова и инсайды от Ткаченко

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру пятницы, 22 сентября.

РЕШЕНИЕ УЕФА. Болельщиков "Спартака" не пустят на гостевой матч с "Севильей"

УЕФА вынес решение по итогам матча группового турнира Лиги чемпионов "Марибор" – "Спартак" (1:1). За бросание посторонних предметов и файеров на поле красно-белые оштрафованы на 60 тысяч евро. Также УЕФА запретил продажу билетов для болельщиков "Спартака" на гостевой сектор на следующую выездную игру турнира против "Севильи". Встреча состоится 1 ноября.

ЖЕРТВА ИЛИ ПРЕДАТЕЛЬ? Григорий Родченков: "В России планировалось мое "самоубийство"

Бывший глава московского антидопингового центра Григорий Родченков, уехавший в США и ставший главным информатором ВАДА в деле о допинге в российском спорте, написал колонку в The New York Times. "СЭ" приводит главные тезисы этого текста. Кажется, Родченков своего не добился и теперь ищет виновных.

КУБОК РОССИИ. "Зенит" – вне турнира. Шанс для "Спартака"

В среду Кубок России покинули ЦСКА и "Краснодар", вчера – неожиданно проиграли "Зенит" и "Локомотив". Всего из турнира вылетело 10 команд РФПЛ. Из топ-клубов в сетке остался только "Спартак".

БОМБА! Герман Ткаченко: "Вокруг Смолова, Головина и Миранчуков можно строить новую модель сборной"

В гостях у нас побывал глава компании ProSportsManagment, с которым мы в течение двух часов обсудили множество тем российского футбола – от селекции "Зенита" и "Спартака" до ситуации с кандидатами в сборную. А одна из самых интересных частей разговора была посвящена несостоявшемуся переходу лучшего бомбардира двух последних чемпионатов.

ЭКСКЛЮЗИВ. Владимир Габулов: "Есть мечта – сыграть на ЧМ-2018"

Гостем редакции "СЭ" стал вратарь тульского "Арсенала" и сборной России Владимир Габулов. Больше часа он отвечал на вопросы о чемпионате России, сборной и топ-клубах России. Занимательная беседа.

ЛИГА НАЦИЙ. Россия сыграет во втором дивизионе

Меньше чем через год стартует Лига наций, которая фактически заменит товарищеские матчи. УЕФА утвердил ее формат и сроки. Цель, а точнее цели: поднять интерес к играм сборных, свести к минимуму потерявшие значимость товарищеские матчи, не пользующиеся интересом у болельщиков и спонсоров, создать новые коммерческие возможности (в том числе для самих федераций). Объясняем, что это за турнир.

ПРИЗНАНИЕ. Игорь Ларионов: "Приходим на допинг-контроль – а банка уже чем-то заполнена"

Игорь Ларионов приехал в Москву, где Игорь РАБИНЕР сделал больше интервью с двукратным олимпийским чемпионом и трехкратным обладателем Кубка Стэнли. В нем он вспомнил прошлое и поговорил о сегодняшнем. Более свободного и интересного собеседника, чем Профессор, как всегда, было не сыскать.

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