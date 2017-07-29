Начистоту с Гинером, "похмелье" "Спартака" и черный пиар Кафельникова

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 29 июля.

НАЧИСТОТУ. Евгений Гинер: "Березуцкие не хотят работать с Черчесовым? Глупость!"

Гостем авторской программы обозревателя "СЭ" Александра ЛЬВОВА "Начистоту" стал президент ЦСКА. В первой части интервью – об армейцах в сборной и спартаковском зенитовце Дзюбе.

ЧЕМПИОН. Массимо Каррера: "Не все в "Спартаке" сняли с себя золотые медали"

"Спартак" готовится к понедельничной встрече с "Краснодаром" и настраивается оформить первую в сезоне победу в первой домашней игре. Главный тренер чемпионов после тренировки в Тарасовке рассказал о состоянии команды и трансферах.

АРМЕЙЦЫ. ЦСКА взял Хабаровск, не напрягаясь. И вот почему

Победа над клубом с Дальнего Востока стала одной из самых легких для московских армейцев за последние годы. Пятка Вернблума, гол Головина и пенальти имени Дзагоева – все стало ясно в первом тайме встречи со "СКА-Хабаровск".

НОЧЬ. Последнее класико Неймара?

В ночь на воскресенье в Майами пройдет первая в истории встреча "Барселоны" и "Реала" на территории США. Игра может стать прощальной для форварда каталонцев Неймара, сага с переездом которого в Париж, не исключено, скоро все же завершится.

СКАНДАЛ. Ад, наркотики, пиар

Сообщения знаменитого теннисиста Евгения Кафельникова о проблемах его 18-летней дочери с наркотиками могут оказаться частью кампании по раскрутке музыкального клипа. Что же на самом деле произошло с единственным ребенком экс-первой ракетки мира.

ТРАГЕДИЯ. Смерь на Байкале

В субботу рано утром на берегу Байкала возле села Горячинска (Бурятия) погиб двукратный чемпион Европы по вольной борьбе среди юниоров Юрий Власко. Следствие уже очертило круг подозреваемых в убийстве в массовой драке.

СКОРОСТЬ. За что опять наказали Квята

Себастьян Феттель из "Феррари" выиграл квалификацию "Гран-при Венгрии" и в воскресенье постарается увеличить отрыв (сейчас он минимален) в зачете пилотов от Льюиса Хэмилтона из "Мерседеса". Гонщик "Торо Россо" Даниил Квят снова отличился со знаком минус и получил штраф от судей этапа. Объясняем, почему.

ПЛАВАНИЕ. В погоне за Ефимовой

Рассказываем о российских героях чемпионата мира Евгении Рылове и Антоне Чупкове, которые накануне вместе с Юлией Ефимовой завоевали золотые медали Будапешта-2017. Кто наши новые чемпионы в плавании?

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