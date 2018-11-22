Начало чистки "Спартака", новый скандал с "Енисеем" и атака на Шипулина

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру четверга, 22 ноября.

ИНСАЙДЫ. "Спартак" готов расстаться с Ханни и Луизом Адриану из-за высоких зарплат. Под вопросом и Самедов

По данным "СЭ", полузащитник Софьян Ханни и форвард Луиз Адриану в ближайшем будущем могут покинуть московский "Спартак". Причина, по которой клуб может принять такое решение уже зимой – высокие зарплаты футболистов. Бразилец Адриану является самым высокооплачиваемым игроком команды (зарплата около 4 миллионов евро в год), оклад Ханни – 2 миллиона евро плюс существенные бонусы.

АНАЛИТИКА. Почему деградировал Луиз Адриану

Когда футболист деградирует, клуб указывает ему на дверь – вроде бы все правильно и логично. Тем более бразильский форвард является самым высокооплачиваемым игроком "Спартака" – зарабатывает в районе четырех млн. евро в год. С него и спрос другой, более строгий. К тому же Адриану весной будет 32 – можно сказать, критический возраст для нападающих, особенно для бразильцев, которые футбольным долголетием не славятся. Михаил Борзыкин подводит грустный итог деградации бразильского форварда.

СКАНДАЛ В РПЛ. Рашид Рахимов: "Манеж – это убийство футбола! Почему РФС делает такие исключения?"

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов выступил с резкой критикой решения о проведении матча 16-го тура премьер-лиги с "Енисеем" 1 декабря в красноярском манеже. По словам специалиста, данное сооружение не соответствует стандартам РПЛ. Решение о переносе игры в манеж было принято накануне бюро исполкома РФС.

СБОРНАЯ РОССИИ-2018. Год-сказка со смазанным финалом

Во вторник национальная команда завершила сезон поражением от Швеции (0:2) и не вышла в элитный дивизион Лиги наций. Но в целом 2018 год для сборной России стал одним из самых удачных в ее футбольной истории. Игорь Рабинер напоминает, каким был этот год для главной команды страны.

ГОРЕ ОТ УМА. Почему Тарасенко перестал быть суперзвездой, а хоккей "Сент-Луиса" – унылый и примитивный

"СЭ" рассказывает об отставке главного тренера "Блюз" Майка Йео и объясняет причины провала одного из самых сильных по составу клубов Западной конференции. Все, что вы хотели знать о провале сильной по подбору команды, – в материале Михаила Зислиса.

МНЕНИЕ. "Время Шипулина прошло. Он не такой талант, как Бьорндален". Правда от Резцовой

Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова в интервью "СЭ" поделилась ожиданиями от нового сезона, который стартует 2 декабря в словенской Поклюке, оценила новые правила отбора в сборную России и покритиковала Антона Шипулина.

НА ВЫХОД. Сироткин расстался с "Формулой-1" в статусе худшего

Худшая команда "Формулы-1" сезона-2018 "Уильямс" приняла решение расстаться с россиянином Сергеем Сироткиным. Его место в команде займет поляк Роберт Кубица, который до этого выступал в "Королевских гонках" в 2010-м и с которым россиянин боролся за место боевого пилота. Где проведет предстоящий сезон Сироткин, пока не ясно.

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