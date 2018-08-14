Мужчины плачут от Дзюбы, Каррера на пути в историю, у владельцев ЦСКА убытки

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру вторника, 14 августа.

БИТВА. "Спартак" – ПАОК: матч года для Массимо

Это было два года назад. 4 августа 2016-го "Спартак" проиграл дома кипрскому АЕК, вылетел из Лиги Европы, и на следующий день Дмитрий Аленичев перестал быть главным тренером команды. Началась эпоха Массимо Карреры, который с первой же попытки привел красно-белых к чемпионству. Второй сезон был сложнее – титул не отстояли, Кубок упустили, а в самом конце упали на третье место, отдалившись от Лиги чемпионов на расстояние двух отборочных раундов. Сегодня "Спартак" должен преодолеть первый из них. И если этого не произойдет, Каррера получит, возможно, самое суровое испытание с момента прихода в "Спартак".

ОТЧЕТ. У компании-владельца ЦСКА убытки

На сайте корпоративного реестра Великобритании UK Companies House опубликована отчетность компании Bluecastle Enterprises Limited, владеющей ЦСКА. Выделяем 10 главных чисел из документа.

ТРАНСФЕР. "Летучая мышь возвращается домой". Что нужно знать о переходе Черышева в "Валенсию"

"Валенсия" официально объявила о том, что Денис Черышев будет выступать за клуб на правах аренды. В контракте прописана и возможность выкупа полузащитника у "Вильярреала", однако сумму клубы еще не согласовали.

ПОЛЕМИКА. Отказываться от хоккея на Олимпиаде нельзя. Даже если не будет энхаэловцев

Невероятный переполох вызвала информация о том, что ИИХФ в теории допускает отказ от хоккейного турнира на Олимпиаде. Реакция коллег понятна. Источник для обсуждений солиднее некуда – сам глава международной федерации Рене Фазель. Думать о худшем никто не запрещает. Тема для спекуляций открылась благодатная. Но поверить в то, что ИИХФ собственными руками угробит одно из лучших достижений своей деятельности, сложно даже под дулом пистолета.

СПОРЫ. Проблема не в Инстаграме, а в мозгах. Соцсети – это хорошо

Нападающий "Рубина" и сборной России Дмитрий Полоз, давая интервью, неожиданно жестко высказался по довольно злободневной теме. "Считаю, что Инстаграм – это ужас. Я два года назад заставил жену удалиться оттуда, потому что она была погружена в телефон. Люди сегодня сидят в этом Инстаграме как зомби, согласитесь? Понятно, что там есть что-то интересное, но, когда полистаешь ленту, потом ловишь себя на мысли: "Блин, что я сейчас сделал, на что я трачу время?" Интересный подход? Что думаете?

ИНСАЙД. Кто "кинул" Артема Дзюбу? Вот почему он не переехал в Англию

Сначала об известии, которое взбудоражило футбольный мир. Якобы Дзюба провел переговоры с "Галатасараем", все прошло хорошо и Артем вот-вот уедет. Более того – в футбольных кругах заговорили о том, что отец футболиста даже летал в Турцию, а сам Артем перед игрой с "Рубином" появился в расположении команды лишь в день игры, прилетев в Казань самостоятельно. Однако, по информации Сергея ЕГОРОВА, Дзюба прилетел не один, а вместе с командой. И вариант, который предлагали турки, нереален – в аренду "Зенит" игрока не отдаст. А накануне герой ЧМ-2018 заявил о желании перебраться в Англию, однако оно, похоже, так и останется желанием. Пока…

ЭТО ВООБЩЕ ЗАКОНЧИТСЯ? Всенародная Дзюбовь

Метаморфоза нападающего "Зенита" и сборной России беспрецедентна: за пару месяцев Артем Дзюба превратился из футболиста середняка премьер-лиги в любимца всей страны. И это не преувеличение. В Казани от вида габаритного игрока слезы пускали даже мужчины.

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