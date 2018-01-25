Мозякин едет в Корею, Шипулин цитирует Татарина из "Брата", МОК публикует странные критерии

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру четверга, 25 января.

СОСТАВ. Мозякин доехал! Первая Олимпиада в 36 лет

Сегодня тренерский штаб сборной России объявил состав на Олимпиаду в Пхенчхане. Впервые в Играх примет участие форвард "Магнитки" Сергей Мозякин. Первое впечатление после ознакомления с олимпийским составом сопровождалось приступом ностальгии: мы все вернулись в советское детство. А какие эмоции будут у вас? Кроме того, внутри заметки вас ждет презентация олимпийской формы наших хоккеистов.

МРАК. Контрольный выстрел Баха. Как МОК издевается над Россией

Вчера главы международных федераций лыж и биатлона выразили в адрес Международного олимпийского комитета недовольство по поводу отстранения от Олимпиады элитных российских спортсменов. Но заявление главы МОК Томаса Баха убило последнюю надежду на поездку наших главных звезд в Пхенчхан.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ. Спортсмены или рабы? Рабинер против бойкота игр

Отношение к идее бойкота Олимпиады в Пхенчхане, охотно реанимированной ура-патриотами после скандальных решений МОК, – очень четкий индикатор того, как каждый из нас вообще относится к философии жизни страны и ее граждан.

ЗАЯВЛЕНИЕ. "Мы, русские спортсмены, никогда не сдаемся!" Шипулин написал в МОК – ответа нет

Российский биатлонист Антон Шипулин опубликовал на своей странице в Инстаграме эмоциональный пост, в котором подчеркнул, что был шокирован решением МОК не приглашать его на Олимпиаду-2018.

АБСУРД. МОК опубликовал критерии, по которым приглашает российских спортсменов на Олимпиаду

В комиссии посчитали, что настало время опубликовать эти критерии, на основании которых российские спортсмены исключались из списка потенциальных участников Игр. Его в МОК предоставил дисквалифицированный ОКР. Сообщается, что приглашения на Игры-2018 получат только те спортсмены, которые выполнили требования о предолимпийском допинг-тестировании, а также те, допинг-пробы которых прошли повторный анализ.

АНАЛИЗ. Трансферы-2018. первые итоги

В России во вторник стартовал регистрационный период – вплоть до 22 февраля клубы могут вносить в заявку новых футболистов. Подсчитываем первый улов: пока что российские клубы толком не раскачались. Впрочем, зимой большие входящие трансферы у нас случаются редко. Ждать ли в этот раз?

И ТАКОЕ БЫВАЕТ. "Динамо" – чемпион. По трансферам

"Динамо", полтора года назад имевшее долг 13 миллиардов рублей, – самый заметный из российских клубов в зимнее трансферное окно. "СЭ" рассказывает о происходящем в столичном клубе, который стал главным игроком РФПЛ на трансферном рынке этой зимой.

ОФИЦИАЛЬНО. МОК: российские флаги на трибунах не запрещены

Накануне появилась информация, что новый регламент МОК запрещает появление на трибунах Игр-2018 болельщиков с "флагами стран, которые не участвуют в Олимпиаде", в том числе с российскими. И вот сегодня организация предоставил в распоряжение "СЭ" официальное заявление по поводу присутствия российского флага на трибунах.

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