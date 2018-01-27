МОК зарегистрировал 169 россиян для участия в Играх, Максимович освоился в "Спартаке", Муса близок к возвращению в ЦСКА

Все 169 россиян выступят на Олимпиаде в Пхенчхане?

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 27 января.

ОЛИМПИАДА. МОК зарегистрировал 169 россиян для участия в Олимпиаде-2018

Вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР), руководитель российской делегации на Олимпиаду-2018 Станислав Поздняков сказал, что Международный олимпийский комитет (МОК) зарегистрировал 169 российских спортсменов для выступления на соревнованиях в Пхенчхане. Ранее он отмечал, что число допущенных до Игр атлетов может быть увеличено в случае положительных решений Спортивного арбитражного суда (CAS).

ИНТЕРВЬЮ. Никола Максимович: "Сарри отправил меня в "Спартак", чтобы я стал сильнее"

Первое интервью сербского защитника в роли игрока "Спартака"

ВОЗВРАЩЕНИЕ. Муса на следующей неделе перейдет в ЦСКА? Отвечает агент

Нападающий "Лестера" Ахмед Муса в ближайшее время должен вернуться в ЦСКА. Об этом корреспонденту "СЭ" Гоше ЧЕРНОВУ сказал представитель 25-летнего нигерийца Тони Харрис. Ранее агент отметил, что армейцы собираются арендовать форварда.

ДАТСКАЯ КОРОЛЕВА. Придраться больше не к чему! Возняцки выиграла Аustralian Оpen

Каролин Возняцки стала чемпионкой Australian Open, победив в финале Симону Халеп за 2 часа 50 минут.

ОЛИМПИЙСКИЙ АТЛЕТ ИЗ РОССИИ. Илья Ковальчук: "Недопуск Шипулина и других наших звезд на Олимпиаду – это несправедливо"

Нападающий сборной России на специальном мероприятии в Туле, посвященном поездке хоккейной команды в Пхенчхан, ответил на вопросы журналистов.

РФПЛ. Дзюба и Новосельцев переходят в "Арсенал". На каких условиях?

"СЭ" рассказывает о нюансах предстоящего трансфера двух игроков "Зенита" – Артема Дзюбы и Ивана Новосельцева – в тульский "Арсенал".

ТРУДНО БЫТЬ РУССКИМ. МОК вынуждает наших олимпийцев чистить соцсети

Десяткам российских спортсменов из-за новых правил МОК придется срочно менять информацию о себе и фото в социальных сетях перед Олимпиадой.