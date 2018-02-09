МОК и Бах запугали CAS, Россия прошла без флага, Коляда провалился

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру пятницы, 9 февраля.

ПРИВИЛЕГИЯ НЕ ДЛЯ НАС. Почему суд отклонил российские апелляции

Спортивный арбитражный суд (CAS) в день открытия Олимпийских игр принял решение не удовлетворять апелляции всех российских спортсменов, не получивших приглашения на Олимпиаду. Таким образом, в Пхенчхане выступят 168 наших атлетов, и никто из дополнительной заявки в 47 человек допущен не будет.

ГРУСТНЫЙ ПРАЗДНИК. Открыта Олимпиада в Корее

Сегодня в Корее зажжен олимпийский огонь. Церемония получилась красочной, но не такой трогательной, как была в Сочи в 2014 году. Для России праздник и вовсе получился грустным – наша делегация прошла по Олимпийскому стадиону под флагом МОК. Какими будут Игры для нас?

ОЦЕНКА. Алексей Ягудин: "Отвечать за провал должна вся команда Коляды"

Россиянин Михаил Коляда дважды упал на лед во время своего выступления командных соревнований фигуристов на Олимпийских играх в Пхенчхане. 22-летний россиянин получил от судей 74,36 балла и стал 8-м в короткой программе. После провального выступления олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин подробно разобрал, что произошло в короткой программе у мужчин и спортивных пар.

НАШ ЧЕЛОВЕК. Тренер, который может войти в историю

Хоккейный турнир Пхенчхана – это уникальная возможность увидеть триумф русской сборной. Такого реального шанса взять золотую медаль в связи с отсутствием игроков НХЛ может в обозримом будущем и не появиться. Пусть нашу команду с подачи МОК официально именуют казенной фразой "олимпийские атлеты из России". Это не так важно. "СЭ" рассказывает о карьерном пути главного тренера команды – Олега Знарка.

СТАТИСТИКА. Ковальчук претендует на сомнительный рекорд

Вот-вот стартует долгожданный хоккейный турнир Олимпиады в Корее. "СЭ" перечисляет все личные и командные достижения олимпийского хоккея. Некоторые из них уже принадлежат нашим спортсменам. Интереснейшие цифры.

ЭКСКЛЮЗИВ. Авторская колонка Плющенко для "СЭ"

Двукратный олимпийский чемпион во время Игр-2018 будет для "СЭ" вести авторские колонки. Сегодня, в день церемонии открытия Олимпиады в Пхенчхане, – первая.

ЧЕМПИОН. Крутой Ханни, лишний Попов и другие выводы по итогам сбора "Спартака"

Красно-белые провели сбор в смешанном режиме. Тренировки, по словам игроков, были весьма интенсивные, но и свободного времени хватало. В город за покупками и погулять футболисты выбирались не единожды. А жил "Спартак" в Испании на горе, окруженной частными виллами и полями для гольфа. Обстановка для работы – самое то.

ЭКСКЛЮЗИВ. "10 секунд – и Макгрегор ляжет". Тим Визе о руках-базуках и Акинфееве

Бывший вратарь "Вердера" и сборной Германии дал интервью "СЭ", рассказав, почему решил заняться рестлингом. В 2012-м Визе съездил на Евро, но не получил нового контракта в "Вердере". Потом был "Хоффенхайм" и его дубль. В "Хоффенхайме" Визе не видели даже в резерве. Вратарь не разговаривал с тренерами, а только отшучивался. И переключился на рестлинг. Удивительная история.

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