18:00 | Вечерний "СЭ"

МОК и Бах запугали CAS, Россия прошла без флага, Коляда провалился

Сегодня. Пхенчхан. Российская делегация проходит по Олимпийскому стадиону под флагом МОК. Фото AFP
Сегодня. Пхенчхан. Российская делегация проходит по Олимпийскому стадиону под флагом МОК. Фото AFP
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Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру пятницы, 9 февраля.

ПРИВИЛЕГИЯ НЕ ДЛЯ НАС. Почему суд отклонил российские апелляции
Спортивный арбитражный суд (CAS) в день открытия Олимпийских игр принял решение не удовлетворять апелляции всех российских спортсменов, не получивших приглашения на Олимпиаду. Таким образом, в Пхенчхане выступят 168 наших атлетов, и никто из дополнительной заявки в 47 человек допущен не будет.

ГРУСТНЫЙ ПРАЗДНИК. Открыта Олимпиада в Корее
Сегодня в Корее зажжен олимпийский огонь. Церемония получилась красочной, но не такой трогательной, как была в Сочи в 2014 году. Для России праздник и вовсе получился грустным – наша делегация прошла по Олимпийскому стадиону под флагом МОК. Какими будут Игры для нас?

ОЦЕНКА. Алексей Ягудин: "Отвечать за провал должна вся команда Коляды"
Россиянин Михаил Коляда дважды упал на лед во время своего выступления командных соревнований фигуристов на Олимпийских играх в Пхенчхане. 22-летний россиянин получил от судей 74,36 балла и стал 8-м в короткой программе. После провального выступления олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин подробно разобрал, что произошло в короткой программе у мужчин и спортивных пар.

НАШ ЧЕЛОВЕК. Тренер, который может войти в историю
Хоккейный турнир Пхенчхана – это уникальная возможность увидеть триумф русской сборной. Такого реального шанса взять золотую медаль в связи с отсутствием игроков НХЛ может в обозримом будущем и не появиться. Пусть нашу команду с подачи МОК официально именуют казенной фразой "олимпийские атлеты из России". Это не так важно. "СЭ" рассказывает о карьерном пути главного тренера команды – Олега Знарка.

СТАТИСТИКА. Ковальчук претендует на сомнительный рекорд
Вот-вот стартует долгожданный хоккейный турнир Олимпиады в Корее. "СЭ" перечисляет все личные и командные достижения олимпийского хоккея. Некоторые из них уже принадлежат нашим спортсменам. Интереснейшие цифры.

ЭКСКЛЮЗИВ. Авторская колонка Плющенко для "СЭ"
Двукратный олимпийский чемпион во время Игр-2018 будет для "СЭ" вести авторские колонки. Сегодня, в день церемонии открытия Олимпиады в Пхенчхане, – первая.

ЧЕМПИОН. Крутой Ханни, лишний Попов и другие выводы по итогам сбора "Спартака"
Красно-белые провели сбор в смешанном режиме. Тренировки, по словам игроков, были весьма интенсивные, но и свободного времени хватало. В город за покупками и погулять футболисты выбирались не единожды. А жил "Спартак" в Испании на горе, окруженной частными виллами и полями для гольфа. Обстановка для работы – самое то.

ЭКСКЛЮЗИВ. "10 секунд – и Макгрегор ляжет". Тим Визе о руках-базуках и Акинфееве
Бывший вратарь "Вердера" и сборной Германии дал интервью "СЭ", рассказав, почему решил заняться рестлингом. В 2012-м Визе съездил на Евро, но не получил нового контракта в "Вердере". Потом был "Хоффенхайм" и его дубль. В "Хоффенхайме" Визе не видели даже в резерве. Вратарь не разговаривал с тренерами, а только отшучивался. И переключился на рестлинг. Удивительная история.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Джон....Сильвер

Одно "выигранное" золото из 4 возможных по версии С.Э. уже потеряно. При чем даже без помощи злого МОК. Мишенька на славу постарался!

18:20