Международный олимпийский киллер не лишил россиян флага и соперники Черчесова в Лиге наций

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру среды, 24 января.

МОК. Международный олимпийский киллер

Вчера стала известна основная часть списка российских спортсменов, отстраненных от Олимпиады в Пхенчхане комиссией МОК по допуску. В числе тех, кто без объяснения причин не получил приглашения на Игры-2018, – олимпийские чемпионы биатлонист Антон Шипулин, фигуристка Ксения Столбова и шорт-трекист Виктор Ан, а также чемпионы мира лыжник Сергей Устюгов, хоккеист Сергей Плотников и еще множество других звезд. В некоторых видах спорта такой жесткий отсев ставит под сомнение целесообразность поездки российских команд на Олимпиаду.

ХОККЕЮ ПОВЕЗЛО. Дацюка и Ковальчука пощадили

Комиссия МОК не допустила до участия в Олимпиаде в Пхенчхане защитников Антона Белова, Алексея Береглазова и Михаила Науменкова, а также форвардов Сергея Плотникова и Валерия Ничушкина. Корреспондент "СЭ" Михаил ЗИСЛИС убежден, что наш хоккей отделался легким испугом.

ПОЧТИ АБСУРД. Флаг России на трибунах Олимпиады не запрещен

Источник в МОК подтвердил "СЭ", что запрета на использование российских флагов болельщиками на Олимпиаде не существует. Ранее СМИ распространили информацию, что на трибуны во время соревнований нельзя будет проносить флаги РФ. При этом они ссылались на регламент Игр, в котором говорилось, что зрителям нельзя пользоваться флагами стран, которые не участвуют в Олимпиаде.

НОВЫЙ ТУРНИР. Россия узнала соперников

Сегодня состоялась жеребьевка первой в истории футбольной Лиги наций, которая заменит товарищеские матчи и будет проводиться каждые два года. В лиге выступят все 55 сборных, представляющих федерации, входящие в УЕФА. Их в соответствии с коэффициентами национальных команд разбили на четыре дивизиона – первый (12 сборных), второй (12), третий (15) и четвертый (16). И вот сегодня соперниками России стали команды Швеции и Турции.

ОЦЕНКА. Станислав Черчесов: "Наш главный приоритет – подготовка к чемпионату мира"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил удовлетворение результатами жеребьевки Лиги наций. В то же время специалист не стал говорить, что россияне пробьются в группу А нового турнира.

КАТАСТРОФА. Россия без Шипулина: сборную лишили души

В российском биатлоне – катастрофа. Безмедальные результаты теперь кажутся "цветочками" по сравнению с тем, что МОК грозит пустить на Игры в Пхенчхан всего троих наших биатлонистов из 11. В числе неприглашенных точно окажутся олимпийские чемпионы Антон Шипулин и Алексей Волков.

ПРЕТЕНДЕНТ. "Икар" номинирован на "Оскар". Это политика?

Пока во вторник вся Россия переживала за лидеров национальных сборных, не получивших от МОК приглашений на Олимпиаду в Пхенчхан, в Лос-Анджелесе были объявлены списки претендентов на самую престижную в мире кинопремию. И здесь не обошлось без "допингового следа" – в категории "Лучший полнометражный документальный фильм" представлена лента "Икар". В центре сюжета которой – история всем нам хорошо известного Григория Родченкова.

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