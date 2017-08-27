Мейвезер нокаутировал Макгрегора, новая осечка "Спартака", Слепцова уходит в декрет

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 27 августа.

"БОЙ ВЕКА". Мейвезер vs Макгрегор. Деньги вместо волшебства

Знаменитый боксер Флойд Мейвезер в 10-м раунде нокаутировал не менее знаменитого бойца Конора Макгрегора. Шоу получилось неплохим, сам бой – не очень. Андрей БАЗДРЕВ расставляет все по своим местам.

ВИДЕО. Мейвезер – Макгрегор: полный бой и лучшие моменты

Если вы по каким-то причинам не проснулись воскресным утром или просто не против пересмотреть шоу в Лас-Вегасе, вашему вниманию полная запись поединка американского боксера и ирландского бойца, его лучшие моменты и интервью соперников. Другие материалы о бое и реакция – здесь

ЧЕМПИОН. Очки у "Спартака" отобрал хабаровский Хоттабыч

Команда Массимо Карреры снова не смогла победить. Несмотря на чертову дюжину ударов в створ ворот "СКА-Хабаровск", с дальневосточного выезда спотыкающийся чемпион возвращается с ничьей. Игорь РАБИНЕР разбирает игру "Спартака".

СКАНДАЛ. Победный гол "Ахмата". Ошибка судей и реакция Акинфеева

"Ахмат" провел победный гол в спорной ситуации перед перерывом гостевого матча с ЦСКА. И разразился скандал. Правда, "главный судья" не согласен.

ПРОЩАНИЕ. Слепцова ушла в декрет

Олимпийская чемпионка провела заключительную гонку в карьере. И назвала личную причину внезапного ухода из спорта.

СКОРОСТЬ. Разборки в "Индии" и бессилие Квята

Первую после длинного летнего перерыва гонку в чемпионате "Формулы-1" выиграл Льюис Хэмилтон – и снова обострил борьбу за титул. Интересные сюжеты были не только в споре лидеров.

ПОВОРОТ. Зарипов все-таки едет в НХЛ?

По информации канадского инсайдера Эллиотта Фридмана, российский форвард Данис Зарипов, дисквалифицированный ИИХФ за применение допинга на два года, в начале следующей недели получит разрешение от НХЛ на подписание контракта с клубами заокеанской лиги. Что это значит?

СТАРТ. Прайм-тайм для Шараповой

В понедельник в Нью-Йорке стартует последний турнир "Большого шлема" нынешнего сезона. "СЭ" выделяет основные сюжетные линии Открытого чемпионата США-2017.

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